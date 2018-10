Et wéilt ee kucken, ob d'LSAP hir rout Linne wäert opginn, fir an d'Regierung ze kommen, sot de Claude Wiseler op enger Pressekonferenz um Donneschdeg.

D'CSV fillt sech hire Wieler, also den 29 Prozent, déi si gewielt hunn, verflicht a wëll elo bis zum Schluss kämpfen. Eis Éier verlaangt dat. Dat sot den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz. Déi Wieler, déi eis vertraut hunn, hunn et verdéngt, datt mer fir se kämpfen an eis asetze bis zum Schluss an datt ass dat, wat mer den Ament am Gaange sinn, ze maachen.



De Claude Wiseler hätt d'Gespréich mam Xavier Bettel um Walowend nach gesicht, ma et hätt weder eng Disponibilitéit, nach de Wëlle bestanen, fir d'Offer unzehuelen. Et hätt een seng Ziler net erreecht, mä et hätt een genee esouvill Sëtz, wéi d'DP an déi Gréng zesummen an méi wéi d'LSAP, esou de Spëtzekandidat weider.





D'CSV spekuléiert dofir op d'Koalitiounsverhandlungen. De Claude Wiseler ass op eng ganz Réi potentiell schwiereg Punkten an de Programmer vun den 3 méigleche Koalitiounspartner agaangen, wou et kéint zu Reiwereie kommen. Dorënner d'38-Stonne-Woch, de Mindestloun, an d'Betribsbesteierung. Duerno huet de Claude Wiseler dunn d'Conclusioun gezunn, dass eng CSV-DP-Regierung méi einfach gi wär an och méi Stabilitéit bruecht hätt.

D'CSV wëll elo d'Koalitiounsverhandlunge genee observéieren an huet do besonnesch eng Partei am Focus.

Mir wäerte genee beobachten, iwwer wéi vill vun de roude Linnen an den nächste Wochen bei der LSAP mat Kompromësser gespronge gëtt, fir just derbäi ze sinn. Ugefaange mat der éischter rouder Linn, wou versprach ginn ass, datt de Mindestloun ëm 100 Euro op den 1. Januar 2019 eropgeet. Mir si gespaant, ob dat wierklech esou ass an ob déi rout Linnen net nëmme just Wierder waren, mä ob domadder wierklech eng Realitéit gemengt ass.





Déi personell Erneierung bei der CSV, no där et Uganks der Woch ausgesinn huet, ass domadder einstweilen op méi spéit verluecht. Hien hätt eng onerwaarten iwwerwältegend Ënnerstëtzung an de Parteigremie kritt, sou de Claude Wiseler. Dat géif hien als Optrag verstoen ,fir net opzeginn, esou laang d'Neioplo vun der Dräierkoalitioun net an dréchenen Dicher ass.

Et ass nach net Schluss, bis d'Regierung steet, sou de Claude Wiseler.