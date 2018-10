© RTL Télé Lëtzebuerg

Wat geschtt mat der Kärenhal zu Miersch?/Rep. Monique Kater



D'Mierscher Siloen an d'Kärenhal um Site vum Agrozenter gehéieren, grad wéi d'Installatioune vun der Schmelz, zum "industrielle Patrimoine" vu Lëtzebuerg a gehéieren deemno klasséiert a geschützt. Well zwee Bierger sech däers bewosst goufen, steet d'Kärenhal nach. Sites et Monuments war déi skurril Architektur vun der Kärenhal scho laang virdrun opgefall. Wat d'Verschaffe vum Bëtong ugeet, gläicht se dem ale Luxair-Hangar um Findel. Mam Ënnerscheed, dass deen national geschützt gëtt, d'Kärenhal awer ëmmer nach mat engem Fouss am Graf steet.

An der Mierscher Gemeng ass déi 1. Maquette mat Kärenhal drop haut keng Optioun méi an och d'Proprietären hätte se engersäits léiwer ewech, kënne sech dann awer nees mat der Iddi vun enger Maarthal ufrënnen.

Eigentlech Jo, mee awer léiwer net. Mee firwat iwwerhaapt elo bemol deen Interessi? Esou klengt se ëmmer nees, déi éischt Reaktioun vun de Proprietären. Dobäi ass d'Fro no deem stënterleche sech intresséieren, effektiv legitimme, well d'Kärenhal um Site vum Agrozenter jorelaang keen Thema war. Bis am Juli huet awer méi wéi een de Brëll gebotzt huet: 1. déi am Kulturministère, dee rett jo wierklech dat (am Verglach mat engem Silo) kleespert Gebai virum Bagger, well 2. zwee Bierger op emol eppes gesinn, dat duerch hir Lënse gekuckt, eng national Protektioun verdéngt. Als Symbol vun der Landwirtschaft steet d'Kärenhal elo um Inventaire Supplémentaire, an däerf ouni Accord vum Staat, kee Bauschutt ginn. Dass ee fir hire Schutz plaidéiert, konnt de Marc Giorgetti, Co-Proprietär a Promoteur den 13. Juli, absolut novollzéien.

Fangerspëtzegefill amplaz e brutaalt Ofrappe vun de Siloen. En ëmdesigne vun der Kärenhal, e Verloscht vu Wunnfläch, dat kascht!

De Marc Fisch weess och net esou richteg wat soen, zu där ganzer Affär, et wier dach alles kloer an d'Pläng prett gewiescht, seet de President vun der Bauerenzentral, an denkt och un all déi Méi-Käschten an un all déi Zäit déi verluer géing. Et misst eng Léisung fonnt ginn, wat domadder ka gemaach ginn. Datt d'Hal net nëmmen erhale gëtt, mee se och genotzt gëtt an Zukunft, sou de Marc Fischbach.



Nieft de Käschten, déi elo nach wäerten dobäi kommen, wäert wuel och de PAG musse geännert ginn an do hofft de Marc Giorgetti, datt een déi néideg Ënnerstëtzung kritt, fir datt deen da séier kann ugepasst ginn, dat hat de Promoteur eis och nach gutt gemutt an de Mikro geflüstert, deen 13. Juli, an am Geescht scho bal regional Produkter hei kaf. Dass d'Mierscher Gemeng sech géif queesch stellen, war do nach net offiziell eraus. An der tëscht ass de Recours Realitéit, e geet géint d'Decisioun vum Premier an dem Staatssekretär fir Kultur, sech provisoresch emol d'Momperschaft vum Gebai nieft de Siloe z'iwwerdroen. Ob d'Proprietäre sech un der Mierscher Politik inspiréiert hunn an d'Kärenhal och gär bei der Däiwel hätten, kéinte mir nach bis den 21. Oktober nach gewuer ginn.



Um Donneschdeg dofir just nach eng Impressioun: et läit einfach kengem eppes un der Kärenhal. Der firwat feelt där d'Lobby vun engem Héichuewen oder enger Gebléishal? un där heite Front läit kengem eppes, un enger Kärenhal. Och de Site zu Miersch gehéiert zu eisem Industrie-Patrimoine. Just eben zu deem vun der Landwirtschaft.