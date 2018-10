A béid Richtungen ass den CR181 tëscht den zwee Rondpointen um Echangeur Briddel zou. D'Deviatioun leeft, wann ee op der A6 vum Zéissenger Kräiz a Richtung Stroosse kënnt, iwwert den Echangeur Mamer an erëm zeréck op den Echangeur Bridel.Den Trafic vun der Belscher Grenz leeft iwwert den Echangeur Stroossen an dann zeréck op de Briddel.

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'entretien des joints de dilatation de l'ouvrage d'art de l'échangeur Bridel sur l'autoroute A6 à partir du vendredi soir 19 octobre vers 20 heures au dimanche soir 21 octobre vers 20 heures.



Barrages et déviations :



À partir du vendredi 19 octobre vers 20 heures au dimanche 21 octobre vers 20 heures le barrage suivant est mis en place :



• Le CR181 entre les deux rond-points de l'échangeur Bridel est barré dans les deux sens.

Le trafic en provenance de la croix de Cessange de l'autoroute A6 et en direction de Strassen est dévié via l'échangeur Mamer de retour jusqu'à l'échangeur Bridel.



Le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise et en direction de Bridel est dévié via l'échangeur Strassen de retour jusqu'à l'échangeur Bridel.



L'axe principal du CR181 est barré dans les deux sens vers 20 heures en date du 19 octobre 2018.