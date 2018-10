Gro Gaardewanz mécht sech zu Lëtzebuerg breet (18.10.2018) U sech ass et näischt Ongewéinleches, dass sech de Keefer an eisem Land ophält. Bei eis, wéi och an ganz Mëtteleuropa fillt dëst Insekt sech wéi Doheem.

U sech ass et näischt Ongewéinleches, dass déi sougenannte gro Gaardewanz sech an eisem Land ophält. Bei eis, wéi och a ganz Mëtteleuropa fillt dëst Insekt sech Doheem. Sou fënnt ee si gären a Lafbëscher, Gäert oder Parken erëm. D'Biologin, Elisabeth Kirsch, huet sech d'Verhale vun dësen Déiere méi genau ugekuckt. Virum Wanter géing et gären zu engem Massephenomen kommen, sou datt sech d'Kiewerleken op d'Fassade vun den Haiser géinge setzen, fir nach déi lescht Hëtzt virum Wanter ze sammelen, ier se dann no hirer Iwwerwanterungsplaz géinge sichen, sou d'Biologin vun Natur an Ëmwelt.D'Kiewerleke sinn also deementspriechend nëmme kuerz do. Wéi sou munch aner Krabbeldéiere si si ville Leit trotzdeem net geheier. Suerge muss ee sech awer keng maachen, se sinn nämlech net geféierlech a maachen och kee Schued.Fir eis léif véier Wänn dann awer vun hinne fräi ze halen, gëtt et deen een oder anere ganz einfachen Trick. D'Fënster an d'Dieren zouzeloossen oder Netzer an d'Fënsteren ze maachen.A villäicht gëtt et geschwënn dann awer nach Hierscht. An dann, soubal d'Temperaturen erof ginn, wäert déi gro Gaardewanz eis fir eng gutt Zäit erëm eis Rou loossen.