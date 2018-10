© AFP

Versichte Mord / Reportage Eric Ewald



„Ech war rose mat hir! Ech hat gekacht, ma si wollt net iessen. Dobäi koumen d'Medikamenter an den Alkohol!“: Dat sot en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht e Mann vu 55 Joer, deen u sech wéinst versichtem Mord ugeklot war. Him gouf virgehäit, am Januar zejoert op der Giewelsmillen Bensin iwwert d'Gesiicht an d'Äerm vu senger Partnerin vun deemools 31 Joer geschott an e Briquet bei si gehalen ze hunn.D'Fra war verbrannt ginn, ma de Beschëllegten hat d'Flame geläscht. Well d'Affer awer ausgesot hat, dass de Mann hier ronn 3 Méint virdrun domat gedreet hat, si ëmzebréngen, gouf sech mat der Fro vum Virsaz befaasst.Dee loung fir de Vertrieder vum Parquet vir, awer just am Zesummenhank mat Coups et blessures volontaires. Den Ugekloten hätt zwar Bensin iwwert d'Fra geschott a si ugefaangen, ma och eng Reaktioun gewisen, d.h. probéiert, säin Akt guttzemaachen. Dofir sollt hien, nieft enger Geldstrof, zu 8 Joer Prisong, en Deel dovu mat Sursis probatoire, veruerteelt ginn, woubäi d'Oploen eng psychiatresch Behandlung wären an de Verzicht op Alkohol. De Mann huet nämlech e schwéieren Alkoholproblem, wéi e Psychiater sot. Wuel hätt de Beschëllegte versicht, Therapien ze maachen, ma et wär him ni gelongen, säin Alkoholismus an de Grëff ze kréien. Bis zu 4 Liter Béier den Dag plus Branntewäin hätt de Mann gedronk an dobäi vill Medikamenter geholl.De Moment vun de Faiten hätt hie bal zwee Promill Alkohol am Blutt gehat. Nawell wär hien net komplett onzourechnungsfäeg gewiescht, sou den Expert, fir deen de Mann eng Strof kréie kéint, v.a. awer eng Behandlung bräicht.E Geriichtsmedeziner huet iwwerdeems erkläert, dass d'Affer am Gesiicht an um rietsen Aarm verbrannt war. 12% vum Kierper wäre betraff, ma d'Blessuren net akut liewensgeféierlech gewiescht.Den Ugekloten, deen d'Fra an enger Therapie kennegeléiert hat, huet zouginn, hir am Oktober 2016 eng ginn ze hunn. D'Menace, si ze verbrennen, huet hien awer bestridden. Am Januar 2017 hätt hie si effektiv ugefaangen, awer och séier eng Decke gesicht, fir d'Flamen auszemaachen, an der Fra en Handduch mat kalem Waasser op d'Gesiicht geluecht. Et géif him leed doen, an zanter dass hien am Prisong ass, also 21 Méint laang, hätt hie keen Alkohol méi gedronk.Nodeems de Me Lopes Goncalves, Affekot vum Affer, 100.000 € Schuedenersatz fir dat gefrot hat, huet de Me Marc Becker, Affekot vum Beschëllegten, betount, säi Client hätt déi Aktioun net geplangt an d'Flamen och ausgemaach. De Mann hätt d'Fra net wëllen ëmbréngen, soudass just Coups et blessures volontaires sollten zréckbehale ginn, allerdéngs ouni Virsaz.D'Uerteel ass fir den 22. November.