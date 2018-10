De Robert Mehlen vun der adr fecht d'Wahlresultat viru Geriicht un.

Hie stéiert sech um Verdeele vun den Deputéiertemandater iwwert d'Bezierker an hält d'Walprozedur mam Verdeele vun de Reschtsëtzer fir verfassungswiddereg.

Bei der Reklamatioun berout de Robert Mehlen sech haaptsächlech op den Artikel 10bis vun der Constitutioun:"Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi". Ma dem ADR-Politiker no wier et kloer, dass dëst Recht net fir jiddweree gëllt, well net all Wieler am Land dat selwecht Stëmmrecht hätt.