Elengerzéiend zu Lëtzebuerg (18.10.2018) De 16. Oktober huet de Statec ewéi all Joer säin "Rapport Travail et Cohésion sociale" publizéiert.

Aus dësem geet ervir, dass den Aarmutsrisiko, ewéi schonn an de Jore virdrun, och d’lescht Joer weider geklommen ass. D’Monoparentalle gehéieren an de Statistiken zu deem Grupp, deen heivun am Meeschte betraff ass: 45% vun den Elengerzéier hunn e Revenu ënnert der Aarmutsgrenz.



Ma och déi, déi besser verdéngen, spieren e finanziellen Ënnerscheed zum Liewen an der Koppel: Net nëmmen, well se mat just engem Revenu mussen auskommen, 3 Joer no der Scheedung rutsche si vun der Steierklass 2 an d’Steierklass 1a.



Wat dat fir si bedeit, wou se zu Lëtzebuerg Ënnerstëtzung fannen a wéi se hiren Alldag ënnert een Hutt kréien, hu mir eis am Reportage ugekuckt.