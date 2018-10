Et wéilt een d'Land nach weider gesellschaftspolitesch no fir bréngen an aus verschidde Klischeeën erauskommen.

Zanter gëschter féiert di aktuell Parteipresidentin vun der DP fir hir Partei d‘ Koalitiounsverhandlungen. An engem Interview hu mir mat der DP-Politikerin iwwert de Roll vun de Fraen an der Politik geschwat, iwwert perséinlech Ambitiounen an iwwert de Wee an eng méiglech Weiderféierung vun der 3er-Koalitioun.

Schonn um Walowend gouf et kloer Wieder vun der Parteipresidentin fir ze versichen zu 3 weider ze maachen. D‘Corinne Cahen huet mat bal 20 000 Stëmmen 40 % zougeluecht par rapport zu 2013 a packt fir d‘ 2. direkt de Sprong an d‘ Chamber. Nieft der Corinne Cahen hunn nëmmen 11 weider Fraen direkt de Sprong an d‘ Chamber gepackt.

Fir d‘ Demokratesch Partei feiert d‘ Corinne Cahen d‘ Koalitiounsverhandlungen un. Dat eng DP vill programmatesch Schnëttmenge mat enger CSV huet deelt Sie net. Et géif méi Sënn maachen zu 3 weider ze maachen. Gesellschaftspolitesch wéilt een zu 3 d‘ Land weider no vir bréngen. Ee groussen Dossier fir eng méiglech Neioplag vun der 3er-Koalitioun gëtt eng zweet Steierreform.

D'Corinne Cahen, déi d'DP-Verhandlungsdelegatioun an den nächste Woche leet, huet am RTL-Interview e Mëttwoch awer virun allem déi vill Gemeinsamkeeten tëscht den 3 aktuelle Regierungsparteien ervir gestrach. Et wéilt een d'Land nach weider gesellschaftspolitesch no fir bréngen an aus verschidde Klischeeën erauskommen. Et géif ee verschidde Punkten net d'nämmlecht am Walprogramm nennen, ma vum Inhalt hier wier et awer dat Nämmlecht.





Eng zweet Steierreform ass néideg - D'Corinne Cahen



Méi Zäit fir Famillen zum Beispill. Weider hätt een an dëser Legislaturperiod déi gerechtste Steierreform op d'Been gestallt, déi et bis ewell gouf. Ma dës Individualiséierung wier awer elo mol en éischte Schrëtt gewiescht. Déi 3 Parteie wiere bereet hei dës Kéier nach eemol méi wäit ze goen. De Staat dierft net méi decidéieren, wéi Persounen ze liewen hunn, mä dat misst selwer kënnen decidéiert ginn. Wann zum Beispill een eng Persoun verléiert, sollt een net an eng aner Steierklass falen.

Sou eng Steierreform wier en Challenge. Mä déi misst ee ganz sécher nach emol zu dräi ugoen, sou d'DP-Parteipresidentin. D'Corinne Cahen huet géintiwwer Télé Lëtzebuerg och net verstoppt, datt si am léifste géif op hirem aktuelle Posten als Familljeministesch bleiwen. Dat wier fir si eng Häerzenssaach. An et géif och do nach e bësschen Aarbecht bleiwen.