Op der Areler A6 a Richtung Gaasperecher Kräiz koum et tëscht der Opfaart Stengefort an der Aire de Capellen zu engem Accident, bei deem sech e Gefier op d'Kopp gedréit huet.Déi riets Spuer ass dohier och komplett blockéiert. Et gëtt gebieden eng Gaass fir d'Rettungsgefierer ze bilden. Am beschte soll d'Plaz vum Accident groussraimeg ëmfuer ginn.