Schonn e Sonndeg ass de laangjärege Lëtzebuerger Ambassadeur am Alter vun 67 Joer verscheet.Den Diplomat war zanter 2 Joer an der Pensioun - säi leschte Poste war d'prestigiéis Ambassade an den USA zu Washington, wou nom Depart vum Jean-Louis Wolzfeld fir den Ament d'Sylvie Lucas Lëtzebuerger Ambassadrice ass.De Jean-Louis Wolzfeld war wärend senger diplomatescher Carrière ënnert anerem och Directeur politique am Ausseministère, permanente Vertrieder bei der Uno an Ambassadeur fir de Grand-Duché zu London an zu Tokio. Seng Etüden huet hien zu Saarbrécken a Paräis gemaach.1977 war den Här Wolzfeld an den Ausseministère komm.