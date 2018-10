Nom Uerteel an den USA zu Gonschte vun engem Mann, dee soll Kriibs kritt hunn, well e vill mat Glyphosat geschafft huet, elo en 1. Uerteel heiheem.

Glyphosat-Dossier (18.10.2018) Nom Uerteel an den USA zu Gonschte vun engem Mann, dee soll Kriibs kritt hunn, well e vill mat Glyphosat geschafft huet, elo en 1. Uerteel heiheem.

Een haut 54 Joer ale Mann hat zënter 1996 als Landschaftsgäertner um Kierchbierg missen zesumme mat Kollegen deen Herbizid sprëtzen.2012 ass de Mann krank ginn, hie krut Kriibs.Hie wollt dee Kriibs als Beruffskrankheet unerkannt kréien.De Comité-Directeur vun den Accurances-Accident huet dat awer net agesinn. Idem de Conseil arbitral vun der Sécurité Sociale.Et huet een do keng kausal Relatioun gesinn.Am Appell-Uerteel vum Conseil Supérieur vun der Sécurité Sociale dergéint heescht et elo ewell, datt d'Assurance-Accident de Beweis net konnt liwweren, datt d'Krankheet an dësem Fall net beruffsbedéngt wier.Den Appell gëtt recevabel erkläert an de Kriibs als Beruffskrankheet unerkannt.