No morem Walresultat vun der LSAP (18.10.2018) Nieft der CSV, muss och déi aner Vollekspartei, d'LSAP sech Froen iwwert hir moert Walresultat stellen. An do rumouert et intern...

Dat besonnesch bei de jonke Parteimembere, méi wéi d'Parteispëtzt et no bausse weise wëll.

Ënnert anerem ginn déi fréier Presidente vun de Jongsozialiste Patrick Weymerskirch a Sammy Wagner haart mat hirer Partei an d'Gebiet a ruffen no engem richtegen Erneierungsprozess.

D'LSAP bréngt et net méi fäerdeg sech no baussen e kloren Image ze ginn an hir Inhalter kloer no baussen ze formuléieren, kritiséiert dem LSAP-Schäffen an der Gemeng Stengefort. Virun allem hätt een awer net méi déi richteg Käpp fir déi sozialistesch Inhalter ze verkafen. Duerfir misst d'LSAP sech personell erneieren an d'Spëtzt Verantwortung iwwerhuelen, fir eng Waldefaite no där anerer ze verhënneren, sou de Sammy Wagner:





"Den Yves Cruchten als Generalsekretär ass zanter 2010 am Amt. De Claude Haagen zanter 2014. Mir hunn zanter hier all Wal verluer. Si hunn no all Wal gesot mir maachen e Reformprozess. Deen ass och ugelaf mä de facto huet sech näischt geännert, well et kënnt net beim Wieler un.



Dat weist jo awer, datt nei Iddie gebraucht ginn a Leit mat neien Iddien, déi dat ganzt e bësschen aus enger anerer Perspektive kucken wéi déi, déi duerch déi al Schoul gaange sinn. A virun allem wat mech schockéiert: Mir brauche méi Fraen. Mir sinn eng Partei, déi fir méi eng equilibréiert Representativitéit tëscht Mann a Fra antrëtt, mä mir hunn net eng Fra an d'Chamber erakritt."

An zwar well keng Fraen a keng Jonker an de leschte Joren an der Partei opgebaut goufen. Effektiv huet och kee Sozialist ënner 40 Joer direkt de Sprong op de Krautmaart gepackt.

Dat mécht eng Partei déi progressiv a modern wëll sinn net méi credibel, seet de Patrick Weymerskirch, deen als Jonken op der Zentrumslëscht kandidéiert huet. Fir hien, missten nieft der personeller Erneierung och déi richteg Decisioune bei der Ressortverdeelung geholl ginn. Dës Walen hätten déi gewonnen, déi konkret op d'Suerge vun de Leit konnten agoen, wéi déi Gréng mam Tram an d'DP mam Congé parental:





"D'Sozialiste mussen an enger nächster Koalitioun kucke, fir Gestaltungs-Ministère z'iwwerhuelen, Ministèrë wou eist Personal- a mir hu gutt Personal- wierklech ënner Beweis stelle ka wat se kënnen. Ech denken do zum Beispill un eng 38 Stonne-Woch. Dat ass wierklech ee konkret Beispill, wou een d'Liewensqualitéit vun de Leit verbessere kann. Mir mussen dee Message eraus ginn an déi Gestaltungs-Ministère kréie, wou mer eis Sozialkompetenze kënnen ënner Beweis stellen."

Den zwee fréiere Juso-Presidenten no wieren och aner Jonker an der Partei am Gaang sech déi selwecht Gedanken ze maache, fir déi zesummen z'artikuléieren.