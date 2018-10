© Archiv

Annulatioun vum PAP am Garer Quartier / Rep. Eric Ewald



Bal op den Dag genee zwee Joer nodeems e vum Stater Gemengerot ugeholl gi war, huet d'Verwaltungsgeriicht de PAP „Rue de Prague - Rue Mathias Hardt“ an 1. Instanz annuléiert.Dëse Plan d'aménagement particulier huet Terraine vu ronn 32 Ar am Garer Quartier betraff, op déi ënnert anerem maximal 21 Wunnenge komme sollten. Et waren zwou Reklamatiounen dogéint erakomm.10 Deeg nom positive Vott vum PAP, de 17. Oktober 2016 am Stater Gemengerot, hat eng Fra hir Objektiounen aus dem Mee widderholl an am Januar zejoert och beim Inneminister reklaméiert. Deen Dan Kersch hat awer 4 Deeg dono d'Decisioun vum Gemengerot guttgeheescht a 6 Deeg dorop d'Reklamatioun vun der Fra irrecevabel erkläert. Déi goung dowéinst am Abrëll d'lescht Joer op d'Verwaltungsgeriicht.Deem seng Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass - dem grapheschen Deel vum PAG vun der Gemeng no - d'Parzell, déi der Fra gehéiert, an d'Parzellen, déi ënnert de Plan d'aménagement particulier falen, am „secteur protégé des vallées de la Pétrusse et du promontoire du Rham“ leien. Aus dem Plan d'aménagement général vun der Stad géif och ervirgoen, dass ënnert anerem Wunnenge kéinten dohi kommen.D'Argument vun der Fra, dass sech déi geplangte Wunnengen net harmonesch an den Ensembel vun den Nopeschwunnengen integréiere géifen, trëfft an den Ae vum Tribunal administratif virun allem fir d'Constructioun zou, déi um Lot 5 vum PAP geplangt ass. Déi géif eng gekrëmmte Linn vun de Fassaden, Zitat „de manière importante“, iwwerschreiden, dat op enger Déift vu 5 Meter, zum Dall zou. Déi aner Säit vun deem Lot mat der Nummer 5 géif eng Wunneng där gekrëmmter Linn vun de Fassaden nees nokommen, soudass déi Linn nëmme vun enger isoléierter Constructioun géif ënnerbrach ginn. Déi géif sech deemno kengeswees an den Ensembel vun den Nopeschwunnengen integréieren, sou wéi en Artikel vum schrëftlechen Deel vum PAG vun der Stad dat verlaange géif. Op Grond vum deem Lot 5 vum Plan d'aménagement particulier „Rue de Prague - Rue Mathias Hardt“ wären d'Decisioune vum Gemengerot aus dem Oktober 2016 a vum Minister aus dem Januar 2017 dann och ze annuléieren, sou d'Riichter.