Dat perséinlecht Walresultat vum Claude Meisch, dee praktesch een Drëttel vu senge Stëmme verluer hätt, géif weisen, dass seng Politik kloer desavouéiert gouf, dat schreift den SEW-OGBL e Freideg de Moien an engem Communiqué.

Dëse Fait misst beim Ausschaffe vun engem Koalitiounsaccord a betruecht gezu ginn, mengt den onofhängege Gewerkschaftsbond.

D’Reformen aus der leschter Legislatur hätten net déi gewënschte Resultater bruecht, ma hätten am Géigendeel souguer derzou gefouert, dass d’Situatioun sech verschlëmmert hätt.

Den OGBL seet sech prett, mam Ministère zesummen ze schaffen. Fir déi verfuere Situatioun nees ze deblockéieren, dofir misst sech d’Politik awer a punkto Educatioun komplett nei orientéieren.

D'Enseignantsgewerkschaft fuerdert d’Parteien, déi a Koalitiounsgespréicher sinn, deem Rechnung droen. Eng Diversifikatioun vun der Schouloffer riskéiert zu enger Ghettoiséierung ze féieren, sou d’Gewerkschaft weider. Se verlaangt ënnert anerem, datt d'Hierarchiesatioun an de Schoulen evaluéiert gëtt an d’Fonktioun vum Enseignant revaloriséiert gëtt, fir Jonker an de Beruff ze kréien.



Schreiwes vum OGBL:

Réorienter la politique éducative

Par les résultats du scrutin du 14 octobre dernier, les électeurs ont permis le maintien de la coalition DP– LSAP-Déi Gréng pour une nouvelle période législative. Le résultat personnel du ministre de l’Education nationale qui a perdu un tiers du nombre de voix par rapport aux élections précédentes, montre clairement que sa politique en matière d’éducation a été très nettement désavouée.

Par conséquent, le syndicat Education et Sciences (SEW) de l’OGBL demande à ce que les partis politiques qui formeront le prochain gouvernement en tiennent compte lors de l’élaboration de leur accord de coalition. Les réformes mises en place au cours des dernières années n’ont pu apporter des solutions satisfaisantes aux défis de notre système scolaire, mais au contraire elles ont porté atteinte à la qualité de l’école publique, à la réputation de notre système scolaire et à l’autorité des enseignants. A tous les niveaux de notre système éducatif, les problèmes sont en train de s’aggraver.

L’école publique garantira de moins en moins l’accès de tous aux compétences et connaissances indispensables à une vie citoyenne et responsable. La diversification de l’offre risque de créer des ghettoïsations créant de nouvelles injustices sociales.

Il est urgent, entre autres, d’évaluer les effets de la hiérarchisation des fonctions enseignantes et du contingent de leçons d’enseignement mises à disposition des écoles et lycées. Il faut une réforme du stage d’entrée en fonction et une revalorisation de la fonction de l’enseignant pour attirer à nouveau des jeunes vers la profession.

Les enseignants du terrain attendent la mise en place d’un vrai dialogue avec le ministre de l’Education.

Le syndicat Education et Sciences (SEW) de l’OGBL demande une réorientation de la politique éducative et se déclare prêt à une collaboration constructive avec le prochain ministre de l’Education nationale.

Communiqué par le syndicat Education et Sciences (SEW) de l’OGBL

le 19 octobre 2018