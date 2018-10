Dem Statec no hate mir am éischten Trimester dëst Joer iwwer ee Joer gekuckt ee Wirtschaftswuesstem vun 3,2% Am Ufank war een nach vun iwwer 5% ausgaangen.

© Statec

Am zweeten Trimester läit een am Joresverglach weiderhin iwwer 3% méi héich. Am verglach mam Trimester virdrun ass et awer eng Stagnatioun.

De Wirtschaftswuesstem fir 2017 gouf iwwregens no ënne revidéiert. Et war ee vu +2,3% ausgaangen, um Enn waren et 1,5%.