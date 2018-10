An der Mënsbecherstrooss zu Nidderaanwen wollten 2 Persounen an e Gebai abriechen, wat hinnen awer net gelongen ass.

Einbrecher auf der Flucht

Niederanven, rue de Münsbach: 2 Personen nach Einbruchversuch auf der Flucht. Keine Anhalter mitnehmen. Verdächtige Personen dem Notruf 113 melden! pic.twitter.com/6jVPtBDFxr — Police Luxembourg (@PoliceLux) October 19, 2018

D'Police gouf an der Mëttesstonn alarméiert, datt 2 Persounen zu Nidderaanwen probéiert hätten, fir an e Gebai anzebriechen. Dëst ass hinnen net gelongen an elo sichen d'Beamten no den Abriecher.D'Automobiliste gi gebieden, fir op dëser Plaz keng onbekannte Leit matzehuelen.