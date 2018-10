De Chantier op der Linn 10 dauert vum 27. Oktober bis den 11. November, esou datt et méi schwiereg gëtt, fir vun Ettelbréck op Dikrech respektiv den anere Wee ze fueren. Hei gëtt an dëser Zäit, vum 27 Oktober bis de 4. November esou wéi de Weekend vum 10. an 11. November, weider um Ausbau vum "pôle d'Echange multimodal" op der Ettelbrécker Gare geschafftEt bleift awer eng Fuerbunn op, ma doduerch gëtt et awer Verännerunge am Fuerplang. Donieft wäerten awer och Busser tëscht de Garen Ettelbréck an Dikrech fueren.En zweete Chantier gëtt et dann och op der Streck Beetebuerg - Esch, also der Linn 60. Hei gëtt an dëser Zäit d'Streck ronderëm Schëffleng optimiséiert, ënner anerem falen d'Passage à Niveau PN91 a PN91 a ewech, de PN92 wäert nach just fir Foussgänger opgoen an de Quai gëtt verlängert.De ganze Chantier dauert vum 27. Oktober bis de 4. November, et ginn Ersatzbussen tëscht Lëtzebuerg an Esch respektiv Beetebuerg an Esch agesat.D'Detailer zu den zwee Chantiere fannt dir am Communiqué vun den CFL.