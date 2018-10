Kapital: 10 Joer Finanzkris: de Gëschter an den Haut (21.10.2018) D'Economie, d'Aarbechtswelt, de Business an d'Innovatioun zu Lëtzebuerg vun Experte beliicht.

D'Risiken um US-Immobiliëmarché hate sech iwwer d'Jore virum Ausbroch vun der Finanzkris verschäerft: Kreditter goufen och u Stéit verginn, déi finanziell méi schwaach waren, de sougenannte „Subprime“. Well d'Zënsen niddereg waren, an d'Immobiliëpräisser ëmmer weider geklomme sinn, ass dëse Risk als net besonnescht héich ugesi ginn. Wéi dann d'Zënsen awer nees geklomme sinn, sinn och ëmmer méi Stéit a Schwieregkeete geroden a konnten hir Kreditter net rembourséieren, den Immobiliëmarché ass zesummegebrach.



Doduerch, dass d'Subprime Scholden a Wäertpabeiere verbréift waren, hate Banke vu praktesch iwwerall esou Pabeieren och an hire Portefeuillen. De 15. September ass an den USA d'Investmentbank Lehman Brothers faillite gaangen, dëst Evenement huet praktesch den Ufank vun der weltwäiter Finanzkris markéiert. Kuerz drop sinn och Banken op der Finanzplaz Lëtzebuerg an Nout geroden, net all vun hinne goufe vum Staat gerett. An eisem Kapital kucke mer op dës Zäit zeréck, schwätze mat Banquieren déi d'Evenementer deemools selwer erlieft hunn am mam fréiere Finanzminister Luc Frieden iwwer hir Erliefnisser.

Mir erkläre firwat eise Kredittsystem en aneren, wéi den amerikaneschen ass, a weisen awer och drop hin, wou Gefore laueren, déi d'Leit awer an d'Iwwerschëldung kënne féieren. Zum Schluss froe mer bei Experten no, wou Risike vun haut leien, an op eis d'Finanzkris vu virun 10 Joer haut nach eng Kéier kéint treffen.