LCGB no de Walen: Rep. Nico Graf



Dat seet de Patrick Dury vum LCGB. Den Nico Graf huet mam Gewerkschafts-Chef geschwat.

Deen insistéiert, si beim LCGB wier parteineutral a si hätte Méint virun de Walen hir Fuerderunge bei de Parteien ofginn a géifen elo kucken, wat erauskënnt an de Koalitiounsverhandlungen. Okay, mä e Bléck zeréck: Frappéiert huet och de Patrick Dury bei dëse Walen dëst: Dass jonk Leit vläicht de Wee bei aner Parteie fonnt hunn a sech déi traditionell Parteie wuel iwwerleeë missten, wéi si un déi jonk Wieler kommen.An da gëtt et jo awer en urgewerkschaftleche Sujet, de Mindestloun, dee fir si misst gehéicht ginn: De Wonsch ass eng Fiskalpolitik, déi déi kleng an déi mëttel Paien entlaascht an dozou géif och de Mindestloun gehéieren ... eng Opbesserung vun 136 gëtt do gefuerdert. An um Index dierft natierlech net gefréckelt ginn.Eng Hitparad vun 3 wichtege Sujeten – wann een déi vum LCGB-Chef héiere wëll, da gesäit déi esou aus:1) d'Digitalisatioun, déi voll op de Privatsecteur géif duerkommen;2) de Logement an domat verbonnen och d'Mobilitéit, zu abordabele Präisser misst et nees méiglech sinn, méi no un der Aarbechtsplaz ze wunnen;3) d'sozial Ofsécherung, do misst een d'Patronat vun der Schinn kréien, datt et aus engem Deel vum Finanzement vun der Krankekeess wëll eraus; de Sozialmodell misst och ënner digitale Virzeeche kënne funktionéieren.Par ailleurs ass de Patrick Dury awer ganz zefridden, datt déi rietspopulistesch Tendenzen, déi et iwwerall uerchtert Europa gëtt, datt déi bei eise Walen zimlech kleng gehale gi sinn.