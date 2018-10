© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

De Camille Gira huet sech säi Liewe laang fir d'Natur agesat an huet dem neien Naturschutzgesetz als Staatssekretär am Ëmweltministère säi Stempel opgedréckt.Fir hien a seng Aarbecht ze éieren, gouf elo d'Gebai am Naturschutzgebitt zu Rëmerschen ëmbenannt. An Zukunft heescht den Naturschutz-Zenter am Haff Réimech elo "Biodiversum - Camille Gira".