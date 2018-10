Wéi mir muer schaffe sollen (19.10.2018) Bei de Gespréicher fir e blo-rout-grénge Regierungsprogramm sinn d'Sozialpartner agelueden, hir Iddien duerzeleeën.

Mir kéinten manner laang schaffen - wann et der LSAP no geet. Si hat am Walkampf proposéiert, eng 38-Stonnen-Woch anzeféieren.



D'Koalitiounsverhandlungen tëscht DP, LSAP, an Déi Gréng fänken elo eréischt un, an deemno mussen déi 3 Parteien beieneefannen. Anescht wéi fréier sinn allerdéngs och d'Sozialpartner offiziell agelueden, hir Virstellungen virdroen ze kommen. Esou ass et also och e Match tëscht de Sozialpartner fir d'Ausriichtung ze beaflossen.

"Wa mir d'Aarbechtszäitverkierzung [op 38 Stonne] géinge maachen, géif dat bedeiten, datt d'Salariéen 12 fräi Deeg kréien, dat géif awer och 5% Prozent méi Salariéen kréien, deemno och méi Stau a Schwieregkeeten“, huet virop de President vun der Patronatsorganisatioun UEL, Michel Wurth, de Freideg op RTL Radio erkläert.

Dat sech egal wéi bei den Aarbechtszäiten eppes doe soll, betount dogéint den OGBL. Freidegmëttes um Mikro vun RTL Télé huet den OGBL-President André Roeltgen nach emol betount, datt d'Gewerkschaft sechs Congés-Woche fir all d'Salariéen erwaart.

Den OGBL schwätzt insgesamt vu manner schaffen, so datt Produktivitéit de Salariéë zegutt kënnt.



"D'Richtung muss halt stëmmen. Ech kéint soen 5 Prozent Reduktioun vun der Aarbechtszäit, déi een an de Kollektivverträg virgesi soll an dat am Kader vun innovativen Aarbechtszäitmodeller“, esou de Gewerkschaftler André Roeltgen.

Den Patronatsvertrieder Michel Wurth schwätzt dogéint vu méi flexibel schaffen: “De But fir d'Entreprisen ass, datt ka geschafft ginn, wa vill Aarbecht do ass, an datt manner geschafft gëtt, wann d'Conditioune méi schwéier sinn wéi am Wanter wa Schnéi a Reen ass. Wann d'Propose vun der DP fir eng Joresaarbechtszäit domadder compatibel ass, da muss een ganz positiv an esou Gespréicher eragoen."

An dann ass et d'Fro vun der Loungestaltung. Och do treffen zwou ënnerschiddlech Visiounen openaner. „Wa mir hei de Wuelstand kucken, da wësse mir, datt et eis ganz gutt geet ... Et gëtt keng Plaz zu Lëtzebuerg, wou ee manner verdéngt, wéi wann een déiselwecht Plaz an Frankräich, Däitschland oder Belsch hätt. Dat ass dat, wat mir zesummen fäerdegbruecht hunn bis“, esou de Michel Wurth.



Den André Roeltgen mengt dogéint: „Do si mir bei eiser Fuerderung vun enger Hausse vun 10 Prozent vum Mindestloun. Well d'Lounschéier geet hei zu Lëtzebuerg ëmmer méi ausernaner. Ganz uewe gëtt vill verdéngt, an ënnen leie vill Léit um Mindestloun. Dat ass eng ongerecht Opdeelung vum geschafene Räichtum“

Dat lescht Wuert zur Aarbechtsorganisatioun huet déi nei Dräierkoalitioun. Si ka probéieren jiddereen zefriddenzestellen, wat e schwierege Spagat ass oder de Konflikt mat de Sozialpartner ass direkt virprogramméiert.