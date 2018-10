© Pierre Weimerskirch

De Fuerschungsstanduert Lëtzebuerg (19.10.2018) E Freideg den Owend goufe fir déi 10. Kéier Fuerschungsprojete vum Fonds National de la Recherche ausgezeechent. 6 Präisser a 4 Kategorië gouf et.

D'Projeten, déi ausgezeechent goufen, weisen, wéi sech de Lëtzebuerger Fuerschungsstanduert an de leschte Joren diversifizéiert an och ausgebreet huet. A 4 Kategorië goufe Präisser verdeelt:- Fuerscher vum Luxembourg Institut of Science and Technologie (List) goufen ausgezeechent fir hir Aarbecht an der Nano-Fuerschung, mam Präis fir "Outstanding Research Driven Innovation".- Eng Lëtzebuerger Sproochwëssenschaftlerin gouf fir hire Projet ausgezeechent an der Kategorie "Outstanding Research Driven Innovation". D' Pascale Engel bréngt mat hirer Fuerschung Kanner op spilleresch Aart a Weis d'Lëtzebuerger Sprooch bei.An der Kategorie "Outstanding Promotion of Science to the Public" goufen direkt zwee Präisser verginn.- Fir den Déifferdenger Science Center, wou Kanner a Jugendlecher der Fuerschung méi no kommen. Hei kënnen d'Kanner selwer Experimenter erliewen.- Och d'Vereenegung Anne bréngt mam Projet "Indiana Jos" Kanner a Maison-relaise Fuerschung méi no.- Fir seng Dokteraarbecht gouf den Eric Finn Schaanning ausgezeechent mam Präis "Outstanding PhD Thesis". De Lëtzebuerger Finanzwëssenschaftler huet een neie Modell entwéckelt, fir Stresstester ze maachen.- Fir seng Grondlagefuerschung an der Paläontologie gouf de Ben Thuy fir eng "Outstanding Scientific Publications" ausgezeechent.