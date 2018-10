Et ginn nach Interesséierter gesicht, déi an engem labbere Kader un "Tables de conversation" deelhuele wëllen, fir hir Sproochkompetenz ze verbesseren.

Déi gemittlech Gespréichsronnen a franséischer Sprooch sinn ëmmer dënschdes vu 17 bis 18.30 a freides vun 10 bis 11.30 Auer um Siège vun der Asti zu Eech (10, rue Auguste Laval).D'Ronnen op Lëtzebuergesch sinn ëmmer donneschdes vun 10 bis 11.30 Auer an der Casa Fabiana (3, rue de Bonnevoie).Aschreiwe kann ee sech per E-Mail sara.scheer@asti.lu oder per Telefon 43 83 33-1 .

Den Opruff vun der Asti

L'ASTI invite des personnes intéressées à participer aux tables de conversation en langue française ou luxembourgeoise.

Les tables de conversation ont lieu dans un cadre convivial uniquement en période scolaire d'octobre 2018 jusque février 2019.

Les 2 tables de conversation en langue française ont lieu

• les mardis de 17h00 à 18h30

• les vendredis de 10h00 à 11h30

au siège de l'ASTI 10, rue Auguste Laval à Luxembourg – Eich.

La table de conversation luxembourgeoise a lieu tous les jeudis de 10h00 à 11h30 au café-restaurant « Casa Fabiana » 3, Rue de Bonnevoie à Luxembourg.

Pour participer, il faut avoir au moins réussi le niveau A1 du cadre européen commun de référence des langues.

Les inscriptions se font via email à sara.scheer@asti.lu

ou par téléphone au 43 83 33-1 .

Priorité sera donnée aux signataires du contrat d'Accueil et d'Intégration (CAI) signé avec l'OLAI et aux personnes enregistrées à l'ADEM.