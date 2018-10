Well am Zentrum vu Lënster e Schantjen ass, muss een eng kleng Deviatioun fueren, wann ee Richtung Musel wëll. An do daucht en iwwerraschenden Numm op.

Ënnert dem Schëld mat der Info "Deviatioun" ass nämlech en änlecht Schëld, dat an déiselwecht Richtung weist an ukënnegt:ROD ENB OURGEt hätt ee vläicht nach Rod-en-Bourg erwaarde kënnen, ma Rod Enb Ourg ass natierlech eppes Neies :-)Hannert der kryptescher Schreifweis verstoppt sech natierlechRODENBOURGOp Lëtzebuergesch Roudemer, op Däitsch Rodenburg, an der aler Denominatioun och nach Rodenborn, dat jo just e puer Kilometer vu Lënster ewech läit a wou den direkte Wee aktuell net méiglech ass, dofir muss een e klengen Ëmwee fueren.Iwwregens: Literaturtheoretesch ausgedréckt kéint een déi onerwaarte Schreifweis als Singularisatioun an der Signalisatioun bezeechen :-)Ma d'Haaptsaach ass jo, datt ee versteet, wourëm et geet - och wann ee vläicht zweemol kucke muss ...