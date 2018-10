Semaine de Logement: D'Situatioun zu Lëtzebuerg (20.10.2018) Nieft der Mobilitéit ass de Logement fir d'Leit de wichtegste Sujet am Grand-Duché. Dat huet e Sondage virun de Walen erginn.

D'Wunnengssituatioun zu Lëtzebuerg ass alles anescht, wéi einfach. Nach bis e Sonndeg dauert d’Semaine du Logement, déi an der Luxepxo um Kierchbierg organiséiert gëtt. Trotz guddem Wierder, hate sech vill Leit an d’Foireshalen deplacéiert, op der Sich no der richteger Wunneng. Well ee sech eppes uschafen, kann ee vum Logementsministère op zwou Zorten Hëllefen zréckgräifen.

Extrait Marc Strotz



De Marc Strotz erkläert, datt et hei engersäits Primme ginn, déi een eng Kéier kritt awer et ginn och Bäihëllefen, déi all Mount op de Kredit iwwerwise ginn. Déi Hëllefen hänken awer vun der familiärer a finanzieller Situatioun vum Stot of. Bei de Primmen ass dat tëscht 250 an 9.200 Euro goen. Do ass et, wat ee manner verdéngt, wat ee méi kritt a wat ee méi Kanner huet, wat ee méi kritt. D'Bäihëllefe sinn dann awer méi niddreg, wéi dat bei de Primmen de Fall ass.