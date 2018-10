Am Lokale mellt de CGDIS e Sonndeg de Moien en Accident am Rondpoint Raemerech, um Enn vun der Escher Autobunn.

Kuerz virun 4.30 Auer e Sonndeg de Moien ass do e Won verongléckt, an zwou Persoune goufe blesséiert.

Detailer feelen nach, mä op der Plaz waren niewent de Secouriste vun Esch, Suessem-Déifferdeng a Schëffleng och den Escher Samu.

An de leschte Jore koum et jo scho méi dacks zu schroen Accidenter am grousse Rondpoint tëscht Esch, dem Belval a Bieles.