© AFP

Op verschiddene Plazen huet d'Police an der Nuecht op e Samschdeg Chauffeure kontrolléiert, déi ze vill gedronk haten. Si kruten de Führerschäin ofgeholl.Dëst war de Fall op der A1 am Tunnel Houwald an zu Mäertert, zu Iechternach, zu Miersch an der Areler Strooss, zu Dikrech an der Rue de Stavelot, an Hollerecher Strooss an der Stad an an der Rue d'Esch zu Suessem.