Wärend 9 Deeg hunn 250 Exposanten ausgestallt, virun allem goung et ëm d'Bauen an d'Wunnen.



An de Gebailechkeete vu "Lux Expo The Box" goufen iwwer all déi Deeg 29.000 Visiteure gezielt.



De Communiqué



Home & Living Expo und Nationale Wohnungswoche: Mittendrin im Wohnungswesen, in der Baubranche, beim Renovieren, Einrichten und Dekorieren



Nach 9 Tagen geht die 5. Ausgabe der Messe Home & Living Expo gemeinsam mit der Nationalen Wohnungswoche heute zu Ende. Vom 13. bis zum 21. Oktober besuchten 29 000 Menschen Luxexpo The Box. Die Besucher hatten ein gemeinsames Ziel: Sie suchten Beratung und wollten Lösungen für konkrete Projekte finden.



Ein junges Paar hat es sich auf einer Couch gemütlich gemacht und zögert nun bei der Farbauswahl, ein anderes Paar kommt gerade vom Messestand eines Bauträgers und betritt den Stand eines Finanzinstituts, ein Küchenfachmann präsentiert die neuesten Technologien und vernetzte Geräte, ein Handwerker erklärt einer interessierten Besuchergruppe, wie er seine Materialien sorgfältig auswählt, das deutsche Team gewinnt auf der Messe bei der Europameisterschaft der Zimmermeister, die Notare begrüßen etwa 100 Gäste auf ihrer Konferenz, eine Familie sieht sich eine der drei Ausstellungen zum Thema „qui construit, construit pour nous tous" an... Auf der Messe Home & Living Expo und der Nationalen Wohnungswoche war auch dieses Mal für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.



Experten beraten Experten!



250 Aussteller stellten dieses Jahr begeistert ihre Neuheiten vor und beantworteten die Fragen des sachkundigen Publikums. Die Aussteller betonen, wie sehr sich das Publikum nun im Vorfeld auf den Messebesuch vorbereitet. Dieses Phänomen hat sicherlich auch mit dem Wetter der letzten Tage zu tun. „Das außergewöhnlich sonnige Wetter diese Woche hat uns wieder daran erinnert, dass es ein ernsthafter Konkurrent für uns ist. Durch die vielen Veranstaltungen am ersten Wochenende, beispielsweise die Luxemburger Kammerwahl, wurde die Sache natürlich nicht einfacher. Trotz eines ruhigen Starts hat das zweite Wochenende unsere Erwartungen übertroffen und die Besucher die gekommen sind waren motiviert und kamen wegen konkreter Projekte. Wir hoffen, dass sie alle benötigten Informationen gefunden haben und dass sich ihre Projekte rasch umsetzen lassen", sagt Morgan Gromy, Geschäftsführer von Luxexpo The Box.



Lust wecken



Workshops zum Entdecken, Konferenzen zu verschiedenen Themen, Cocktails zum Kennenlernen, Teambuilding... In Sachen Kreativität haben sich Aussteller, Organisatoren und Partner einen wahren Wettbewerb geliefert, um jedes Service- und Produktangebot im Wohnbereich hervorzuheben und dem Publikum schmackhaft zu machen. Man konnte sich nicht nur Antworten auf offene Fragen holen, sondern sich dank der verschiedenen Veranstaltungen auf den Messeständen und im Veranstaltungsbereich auch aktiv in die Situation hineinversetzen.



Events im Event



Mehr als je zuvor hat sich Luxexpo The Box in eine bürgernahe und kulturelle Plattform verwandelt. 1250 Sportler haben am zweiten Sonntag abwechselnd am „Indoor Cycling – Marathon" teilgenommen, der von Luxembourg Transplant organisiert wurde und im Rahmen des internationalen Organspendetages stattfand. Drei Tage zuvor kamen etwa 1500 Fans auf das Konzert von Étienne Daho mitten auf der Messe und über die ganze Woche verteilt kamen etwa Tausend Besucher auf die verschiedenen Konferenzen und Workshops.



Die wichtigsten Messepartner



Die Messe wurde von Luxexpo The Box mit Unterstützung vom luxemburgischen Ministerium für Wohnungsbau, von den Handwerkern der luxemburgischen Handwerkskammer und der FEDAM organisiert.