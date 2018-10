© RTL Archivbild

De leschte Mëttwoch war d'Agenda fixéiert ginn. Weider Reunioune si fir en Donneschdeg an e Freideg souwéi de 14. November geplangt.



Parallel kommen och déi 11 Aarbechtsgruppe beieneen, an deenen et ëm d'Staatsfinanzen, d'Wirtschaft an den Aarbechtsmaart geet, souwéi dat Soziaalt, d'Educatioun, d'Nohaltegkeet, de Logement bis hin zu der Landesplanung. Eng éischt Reunioun vun den Aarbechtsgruppen ass op e Méindeg fixéiert. D'Verhandlunge solle sech nach bis iwwert de ganze Mount November zéien.



Kuerz virum Optakt vun de Koalitiounsgespréicher war de Verhandlungsleader vun déi Gréng, de Felix Braz e Samschdeg Invité an der Emissioun Background am Gespréich. Och wann hien näischt iwwert d'Besetze vu Regierungsposte sot, an och net, wéi eng Ministèren déi Gréng fir sech kéinte revendiquéieren, sou kéint et sinn, datt fir déi Gréng eng weider Fra an d'Regierung kënnt an datt de Ministère vum Logement, der Energie oder och der Landwirtschaft geschwënn méi eng gréng Ausriichtung kéinte kréien - mä dëst sinn natierlech fir den Ament reng Spekulatiounen.



Background am Gespréich vum 20. Oktober mam Felix Braz