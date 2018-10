© Olidom Multimedia

Am Trafic-Info vum ACL hat et am Ufank geheescht, dass et op der Stater Gare géing brennen. Wéi et spéider an engem Schreiwes vun den CFL heescht, hat et just gedämpt.De Feieralarm gouf um 9 Auer ausgeléist an d'Hal vun der Gare aus Sécherheetsgrënn komplett evakuéiert. Och den Zuchtrafic gouf zäitweis gestoppt an den Tunnel sud vun der Gare gespaart.Et ass net fir d'éischt, dass op dësem Schantjen eng Dampentwécklung gemellt gouf.

Schreiwes vun den CFL

Suite à un développement de fumée dans un des bureaux au sein de la Gare, l'alarme incendie a été déclenchée vers 09h00. Pour des raisons de sécurité, l'ensemble du hall principal de la Gare de Luxembourg a été évacué et les sapeurs-pompiers de la Ville de Luxembourg ont été appelés sur place.

Pour des raisons de sécurité, la circulation sur la voie 3 a été temporairement interrompue et l’accès au tunnel sud de la Gare a été barré.

L’accès au tunnel a pu être rétabli dans la demi-heure suivante.

Quelques perturbations de la circulation peuvent encore survenir.