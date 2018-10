Och am September bleift de Chomage-Taux mat 5,4% am Land stabel - wéi d'adem um Méindeg matdeelt, waren de leschte Mount ronn 14.580 Leit op der Sich no enger Schaff. Dat waren der eng 350 manner wéi nach am August.

Op d'Joer gekuckt, waren eng 1.200 Chômeure manner registréiert, wéi am September zejoert - dëst entsprécht enger Baisse vu bal 8 Punkten. Am meeschten vun deem Réckgang profitéieren Laangzäitchômeuren an Jonker ënner 30 Joer.

Am September waren och eng 4.700 Leit an enger vun de Beschäftegungsmesuren ageschriwwen - dëst heescht fir dës Persounen, datt si natierlech manner verdéngen.

Parallel zu dëse Chiffere präziséiert d'adem och, datt de leschte Mount eng 3.230 fräi Plazen nei deklaréiert goufen.

Op der éischter Plaz an den Top-Ten vun de Leit, déi am meeschten gesicht goufen, ass d'Maintenance vu Gebailechkeeten, virum Domaine vun der Compta, der Informatik, Sekretariatsaarbechten oder eng Schaff an enger Kichen.