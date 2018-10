Um 22. Oktober 2017 hunn Douanieren op der Saarautobunn eng Kontroll gemaach. Dobäi hu si zu Munneref ë.a. en Auto mat däitsche Placken erausgewonk, an deem zwee Männer souzen.





Geriicht - Transport vu Suen: E Reportage vum Eric Ewald



Op d'Fro, ob si Boergeld am Wäert vun 10.000 € oder méi bei sech hätten, hunn déi zwee „Neen“ geäntwert. Bei der méi grëndlecher Kontroll vum Auto huet dat sech awer als Ligen erausgestallt.

Ënnert dem Bäifuerersëtz hunn d'Beamte vun der Douane nämlech 21.000 € fonnt, an doriwwer eraus nach e bëssen Haschisch an der Mëttelconsole, wéi en Douanier um Méindeg de Moien aussot. Zu där méi grëndlecher Kontroll koum et, well déi zwee Männer ënnerschiddlech Aussoen dozou gemaach haten, firwat si zu Lëtzebuerg waren.



Deen ee sot, fir Zigaretten ze kafen, deen aneren, fir spadséieren an e Café drénken ze goen. Wouropshin de President vum Geriicht gemengt huet: „Déi éischt Erklärung kann een nach verstoen, déi zweet manner!“ D'Douane huet du fir d'éischt en Drogentest gemaach, dee beim Bäifuerer positiv war, an dunn hir Hënn agesat, déi eben den Haschisch an d'Sue fonnt hunn.



D'Männer wollten näischt vu béide Saache wëssen an hunn drop verwisen, dass den Auto engem anere Mann gehéiere géif. Op Nofro hi goufen d'Douaniere gewuer, dass den Ugekloten a Chauffeur vum Auto, deen iwwregens net fir säi Prozess ugetrueden ass, e Casier huet, ënner anerem wéinst Kierperverletzung an Drogendelikter; hien hätt doropshi keng Aussoe méi gemaach.

Fir de Vertrieder vum Parquet sinn d'Faite kloer: Wann ee mat méi wéi 10.000 € ënnerwee ass, da muss een dat deklaréieren, wat déi zwee awer net gemaach hätten. Deemno louch eng Infraktioun zum Gesetz iwwert den Transport vu Sue vir. Dëst wär e Volltreffer an der Lutte géint d'Kriminalitéit gewiescht, well wann een ee mat sou ville Suen interceptéiert, da léich d'Konklusioun méi wéi no, dass d'Suen aus engem illegalen Handel sinn. Obwuel de Beschëllegte sot, d'Sue wären net seng, misst de Mann, dee keen onbeschriwwent Blat ass, als Besëtzer dovun ugesi ginn. Virun deem Hannergrond sollten d'Confiscatioun vun de Suen an eng Geldstrof vu 5.000 € fir den Ugeklote gesprach ginn.

D'Uerteel ass fir den 8. November.