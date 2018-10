LCGB a Patronat mussen och nach hiren Accord ginn. Well Enn des Mounts de Secteur d’Recht kritt ze streiken, gesäit een awer schlecht, wéi den Accord nach kéint scheiteren.

Et leeft dorobber eraus, datt am Bausecteur d’Tariffléin ëm 2,4% iwwert déi nächst 3 Joer wäerte klammen. Well de gréissten Deel vun de Beschäftegten am Secteur iwwert den Tariffer verdéngen, ginn et och Primme vun 300 Euro iwwert déi dräi Jore verdeelt an d’Prime de fin d’année gëtt liicht an d’Luucht gesat.

Un den Aarbechtszäiten, déi d’Entrepreneuren gäre géinge mi flexibel organiséieren, gëtt net gefréckelt.

De Bausecteur beschäftegt – dem Statec no – ronn 45.000 Leit.