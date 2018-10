D'Aarbechtsgruppe kommen am Ausseministère, dem fréiere Palais de Justice, zesummen.

Am Ganze ginn et 11 Aarbechtsgruppen.Fir déi eenzel Sëtzunge goufen och extern Leit vum Formateur invitéiert.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: Service information et presse du gouvernement

Le formateur tient à préciser que les réunions plénières des négociations de coalition actuellement fixées se tiendront au ministère des Affaires étrangères et européennes, bâtiment Mansfeld (9, rue du Palais de justice).

Les dates retenues pour ces réunions sont:

- Mardi, 23 octobre (08 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 00);

- Jeudi, 25 octobre (10 h 00 à 17 h 00);

- Vendredi, 26 octobre (11 h 00 à 16 h 00);

- Mercredi, 14 novembre (09 h 00 à 17 h 00).



[...]

L'ordre de passage des interlocuteurs invités par le formateur est le suivant:

Mardi, 23 octobre:



· Trésorerie de l'État

· Inspection générale des finances

· Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

· Direction de la fiscalité

· Administration des douanes et accises

· Administration des contributions directes

· Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg

· Inspection du travail et des mines

· Administration pour le développement de l'emploi

· Sujet «Place financière»: Trésorerie de l'État, Commission de surveillance du secteur financier, Commissariat aux assurances

Jeudi, 25 octobre:



· Inspection générale de la sécurité sociale

· Caisse nationale de santé

· Caisse nationale d'assurance pension

· Administration de la gestion de l'eau

· Administration de l'environnement

· Union des entreprises luxembourgeoises

· OGBL, LCGB, CGFP

Vendredi, le 26 octobre:



· Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'UE

Mercredi, le 14 novembre:



· Banque centrale de Luxembourg

· Comité économique et financier national

D'Delegatioune vun de Parteie fir déi eenzel Aarbechtsgruppen

All Partei schéckt eng Partie Representanten an d'Aarbechtsgruppen. En fonction vum Dagesprogramm kann d'Kompositioun vun de Gruppen och nach änneren.

DPPierre GramegnaEugène BergerCorinne CahenPatrick GoldschmidtClaude MeischLSAPAlex BodryFranz FayotClaude HaagenDan Kerschdéi gréngChristian KmiotekDoris de PaoliHenri KoxFränz BauschClaude TurmesCharles MargueDPAndré BaulerCorinne CahenLex DellesJoëlle ElvingerMax HahnLSAPEtienne SchneiderTess BurtonNicolas SchmitRomain SchneiderFrancine Closenerdéi gréngClaude TurmesStéphanie EmpainCharles MargueHenri KoxRoberto TraversiniFränz BauschDPCorinne CahenGilles BaumEmile BockClaude LambertyStéphanie ObertinEdy MertensLSAPMars Di BartolomeoRomain SchneiderTaina BofferdingTess BurtonGinette JonesDanielle Becker-BauerRomain Natidéi gréngJosée LorschéSam TansonMartin KoxCarlo BackMarc HansenDjuna BernardCharel MargueGaby DamjanovicBob LesselDPClaude MeischGuy ArendtLex DellesMarc HansenClaude LambertyLSAPGeorges EngelTess BurtonJoanne GoebbelsNicolas SchmitRomain SchneiderFranz FayotMarc LimpachLydia Mutschdéi gréngJosée LorschéChristian KmiotekSam TansonDjuna BernardClaude TurmesClaude AdamTilly MetzStéphanie EmpainDPSimone BeisselEugène BergerGusty GraasLydie PolferLSAPAlex BodryMarc AngelMars Di Bartolomeodéi gréngCharel MargueHenri KoxGuy WagenerFelix BrazSam TansonDPFernand EtgenMarc FischerGusty GraasMax HahnLSAPGeorges EngelChristine SchweichTess BurtonRomain Schneiderdéi gréngCarole DieschbourgClaude TurmesFrançois BenoyGérard AnziaHenri KoxDPFrank ColabianchiLex DellesMax HahnMarc HansenLSAPDan KerschDan BiancalanaMars Di BartolomeoFranz FayotClaude Haagendéi gréngHenri KoxRoberto TraversiniCarole DieschbourgFrançois BenoyFrançois BauschDPEugène BergerCorinne CahenCharles GoerensGusty GraasPierre GramegnaLSAPJean AsselbornMarc AngelMars Di BartolomeoViviane EckerRomain Schneiderdéi gréngClaude TurmesTilly MetzStéphanie EmpainTom KöllerMeris SehovicRoberto TraversiniDPMarc HansenJeff FellerMarco HouwenLSAPTaina BofferdingFranz FayotLydia MutschNicolas Schmitdéi gréngSam TansonChristian KmiotekClaude AdamBob ReuterJessie ThillDPGusty GraasMax HahnMarc HansenLydie PolferLSAPDan BiancalanaClaude HaagenRoger Negridéi gréngFränz BauschFrançois BenoyStéphanie EmpainDPGuy ArendtSimone BeisselLex DellesCarole HartmannLydie PolferLSAPDan BiancalanaAlex BodryClaudia Dall’AgnolChristine Schweichdéi gréngFelix BrazYves WagenerRené Diederich