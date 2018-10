De Martin an den Henri Kox.

Spéitstens Enn der Woch wëllen d’Gebridder Henri a Martin Kox ëffentlech iwwert hir Zukunft kommunizéieren. Dat sot den Henri Kox, deen jo an der leschter Regierung Deputéierte vun déi Gréng fir den Osten war, e Méindeg de Moien de Kollege vun RTL Radio Lëtzebuerg op Nofro.



Duerch hir Resultater bei de Wale kéinten déi zwee Bridder u sech Allenzwee an d’Parlament noréckelen, wann eng Neioplo vun der blo-rout-grénger Koalitioun zestane kéim.



Wéinst dem Walgesetz ass dat allerdéngs net méiglech. Enk Familljememberen dierfen net zesummen am Parlament setzen. De facto dierf nëmmen ee vun de Bridder Deputéierte ginn. Réng theoretesch wär et awer méiglech, dass ee Brudder an der Regierung an deen aneren am Parlament schaffe géif.



Sträit hätten hien op alle Fall net mat sengem Brudder, huet den Henri Kox betount. D’Tageblatt hat jo virum Weekend an engem Artikel e bëssen provokativ gefrot, ob den Hauseegen an der Famill Kox duerch dës Situatioun schif géif hänken.