Bei der Spuerkeess deit sech en Echec vun der Mediatioun un, dat nodeems d'Conciliatioun scho gescheitert war. D'CGFP huet wëlles, d'Propositioun vum Mediateur ze verwerfen, esou de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft, Romain Wolff, e Méindeg am RTL-Interview.D'Propositioun vum Mediateur géing nämlech d'Positioun vun der Regierung duerstellen an net op d'Fuerderunge vun der Gewerkschaft agoen. Haaptknackpunkt sinn Automatisme bei den Avancementer an de Karriären. En Echec vun der Mediatioun verhënnert net, datt weider verhandelt gëtt.

Iert et elo zu engem Streik kéim, géif et nach eng Rei aner gewerkschaftlech Aktiounen, sou de Romain Wolff, deen awer nach net wollt verroden, wéi eng dat wieren. Eng Decisioun hëlt d'CGFP am grousse Krees, am Comité Fédéral, de 7. November.