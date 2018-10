© AFP (Archiv)

D'Landwirtschaftskummer an d'Bauerenzentral hätte gär, dass et och ënnert der neier Regierung een eegestännege Landwirtschaftsministère gëtt. Dat ass d'Äntwert aus dem Secteur op verschidde Rumeuren, eng nei blo-rout-gréng Regierung géif eventuell driwwer nodenken, de Landwirtschaftsministère mat deem vun der Nohaltegkeet an der Ëmwelt zesummenzeleeën.



Der Lëtzebuerger Agrikultur misst méi Respekt an Unerkennung entgéintbruecht ginn, esou sot de President vun der Bauerenzentral Marc Fisch am RTL-Interview. Déi lescht Regierung hätt d'Fuerderungen aus dem Secteur weder wärend de Koalitiounsverhandlungen, nach an deene fënnef Joer duerno richteg gehéiert, esou den Generalsekretär vun der Chambre d'Agriculture Pol Gantenbein.



Et wär een ëmmer just iwwer Neiegkeete respektiv Changementer informéiert ginn. Och wann d'Agrarpolitik an Zukunft méi eng gréng Handschrëft géif droen, wär een dialogbereet, sot de Pol Gantenbein weider. Mä och da missten déi wirtschaftlech Interesse vun de Baueren, Wënzer a Gäertner respektéiert ginn. D'Klimaschutzmesurë wäre legitim, mä si dierften d'Existenz vun den Acteuren aus der Landwirtschaft net a Gefor bréngen, esou d'Landwirtschaftskummer an d'Bauerenzentral.