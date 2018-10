Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Der Police no sinn d'Persounen net aus Europa gewiescht, si kéime wuel aus dem Irak, et dierft sech bei hinnen ëm Flüchtlingen handelen, esou éischt Erkenntnisser.D'Polizisten hu Verstäerkung geruff an déi 14 Persoune goufe bei deen zoustännege Service vum Ausseministère bruecht.