Ee Beräich, deen och am Kader vun enger ekologescher Steierreform, wuel op Drock vun déi Gréng, wäert op den Dësch kommen, ass den Tanktourismus. D'Accisen op Diesel a Bensin ginn zanter Joren zréck, ma nach war keng Regierung gewëllt, op d'Steierrecette vun de Pëtrolsproduiten ze verzichten. An et goufe bis ewell och nach keng Mesurë presentéiert, wéi ee progressiv aus dem Spritverkaf erausklamme kéint, ouni, datt et ze vill wéi deet. Vill méi ass et zanter der Presentatioun vum Professer Dieter Ewringmann senger laang erwaarter Tanktourismus-Etüd Enn November 2016 roueg ginn. D'Claude Zeimetz kuckt zréck an huet och nach emol e Bléck an d'Walprogrammer gehäit, fir ze wëssen, a wéi eng Richtung et dann an de Koalitiounsverhandlungen goe kéint.





Koalitiounsverhandlunen: Tanktourismus / Rep. Claude Zeimetz



D'Haaptkonklusioun vum Wirtschaftsexpert Ewringmann war dës: De Spritverkaf zu Lëtzebuerg kascht méi, wéi en erabréngt. 3,5 Milliarden Euro Onkäschte vu schlechter Loft, iwwer Kaméidi, Emissioun bis hin zu Naturschied, vun deenen de Gros exportéiert gëtt, géintiwwer 2,1 Milliarden Euro Steierrecetten. Gerechent op d'Referenzjoer 2012. An d'Etüd huet och opgezeechent, datt déi reegelrecht Tanktouristen als Phänomen iwwerschat sinn. Si hunn 2012 nëmme ganz knapp mat 4 Prozent zu den externen Ëmwelt- a Gesondheetskäschte bäigedroen. Wëll heeschen, den Tanktourismus u sech gëtt et am Fong guer net. Eng Erkenntnis, déi esou nei och net war. Deen Haaptproblem, an deen ass bis haut net geléist, läit vill méi an der Diesellastegkeet an der décker Motorisatioun vum Fuerpark.

Konkret Piste goufen an der Etüd vum Professer Ewringmann weider keng opgezeechent. Dorunner sollt en interministeriellen Aarbechtsgrupp aus Vertrieder vun MDDI, Finanz- a Wirtschaftsministère hannert zouenen Diere mat Representante vun Douane a Statec schaffen. Seng Missioun: e gesamtpolitescht Konzept ausschaffen. Den Aarbechtsgrupp ass eng hallef Dose Mol zesumme komm an huet de Spritverkaf suivéiert, deen an der Lescht ëmmer manner an d'Staatskeese gespullt huet. Et sollte awer besonnesch Mesure ginn, fir progressiv aus der Vente vun de Pëtrolsproduiten erauszeklammen an an engems d'Perte vun den Accisen ze kompenséieren. Och sollt iwwer alternativ Modeller nogeduecht ginn, dorënner d'Méiglechkeet vun Accisen op der Elektromobilitéit. Woubäi dat technesch a praktesch gesinn alles anescht wéi evident ass.

Konkret erauskomm ass bis ewell nach näischt. Op d'mannst goufe bis ewell nach keng ofschléissend Konklusiounen an der Ëffentlechkeet presentéiert. Wat et gëtt, sinn, wéi een héiert, éischter Tëscheresultater, respektiv Pisten, déi wuel an den nächste Wochen am zoustännegen Aarbechtsgrupp wäerten eng interessant Diskussiounsbasis sinn.



Bleift also just nach e Bléck an d'Walprogrammer. Mä och do ass bei de potentielle Regierungsparteien net vill Konkretes erauszeliesen. D'DP ass an hirem Programm just fir eng lues Sortie aus dem Tanktourissem agetrueden. Mat der Präzisioun, et wéilt ee keng iwwerstierzt Mesuren huelen, déi zu enger rapider Baisse vun de Recetten op den Accise féiere géifen. Wëll wuel heeschen, keng substantiell Hausse vun de Spritpräisser mat de Liberalen, géint déi sech e Groupement pétrolier notamment jo schonn mat Hänn a mat Féiss gewiert hat.



Och déi Gréng, deenen hiert Kärthema den Tanktourismus jo awer ass, sinn net wierklech konkret ginn. Si verweisen an hirem Text zwar bewosst op d'Tanktourismus-Etüd, déi Spillraim opgezeechent hätt, déi déi nächst Regierung notze soll, ma triede fir de Rescht just ganz allgemeng derfir an, datt d'Ofhängegkeet vun den ëffentleche Finanze vum Tanktourismus reduzéiert soll ginn. Dat allerdéngs stoung scho sou ähnlech am virleschte Koalitiounsaccord. Wéi dat geschéie soll, do bleiwen déi Gréng eng Äntwert schëlleg. D'LSAP huet eng Autossteier op Elektroautoe vu just nach 25 Euro proposéiert, ma steet op där anerer Säit méi héije Spritpräisser éischter skeptesch géintiwwer.



Wann d'Vente sech an d'Nopeschlänner verlagert, hätt dat zwar e positiven Afloss op den nationale Klimabilan. Méiglecherweis géifen awer d'Steierrecette komplett ewechfalen. Duerfir hunn d'Sozialiste sech an hirem Programm derfir agesat, datt d'Recetten aus dem Tanktourismus an zukunftsweisend Projeten investéiert ginn, déi d'Ofhängegkeet vum Land vun den Energieimporter reduzéieren. Esou wäit, esou vague.



