Falls e schonn déi concernéiert Blini-Produite giess huet an duerno Féiwer oder Kappwéi hat, da soll ee bei den Dokter goen, esou de Rot vun der Santé.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: ministère de la Santé

La société Auchan a informé les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel de 6 produits de la marque Blini dû à la présence de Listeria monocytogenes.



Il s'agit des produits suivants :



6 accras 120g Atelier Blini

6 arancini 100g Atelier Blini

5 rikakats 100g Atelier Blini

6 samossas 90g Atelier Blini



Cela concerne tous les produits ayant une date limite de consommation allant jusqu'au 24.11.2018 et un numéro de lot allant jusqu'au 183381.



Les produits incriminés ont été retirés de la vente au Luxembourg par les magasins Auchan mais une partie a été vendue au consommateur final.



Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne pas consommer ces produits.



Les personnes qui auraient consommé ces produits non cuits et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.



Les femmes enceintes, les enfants ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave.



Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter :

Division de la sécurité alimentaire

Tél.: (+352) 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu