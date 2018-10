© AFP (Archiv)

Blo-Rout-Gréng sinn aktuell a Koalitiounsverhandlungen, wou vill iwwer d'Schwéierpunkten a d'rout Linne vun den eenzele Parteien debattéiert gëtt. Zu de grénge Positioun gehéieren do nieft enger Offensiv am Logement, engem méigleche Legaliséiere vum Cannabis, dem progressiven Ofschafe vu Stock-Options an enger Etüd iwwert den Tanktourissem, och eng ökologesch Steierreform. Dat sot eis de Verhandlungsleader Felix Braz e Samschdeg an eiser Emissioun Background am Gespréich.



Ma wat bedeit „ökologesch“ an dem Sënn eigentlech? Wou kann eng nohalteg Steierreform usetzen? A wien misst duerno dofir bezuelen? D'Annick Goerens huet dofir beim Mouvement Ecologique nogefrot, déi schonn an de 90er Joren déi éischt Etüd fir eng ökologesch Steierreform an Optrag ginn haten.

Ökologesch Steierreform / Reportage Annick Goerens



D'Grondiddi ass ganz einfach. Bei enger ökologescher Steierreform sollen d'Bierger net méi besteiert ginn, ma einfach anescht. Den Ament ass et nämlech esou, dass de Facteur Aarbecht mat iwwer 50 Prozent am Meeschte besteiert gëtt, d'Kapital ass dogéint op engem historeschen Déifstand vun 21 Prozent an de Ressourcëverbrauch gëtt zu Lëtzebuerg EU-wäit bal am mannste besteiert, nämlech mat just 5,25 Prozent, erkläert d'Presidentin vum MouvEco Blanche Weber. D'Steierlaascht soll also net méi héich ginn, ma just anescht verdeelt ginn. Zum Beispill soll d'Aarbecht manner besteiert an de Verbrauch vun Ressourcë méi besteiert ginn.



„Et ass esou, dass mir bestëmmt Saachen als Leit maachen, wou mer eigentlech net gutt fannen. Héijen Energieverbrauch, Buedem-Verbrauch, Ressourcëveverbrauch. Am Ablack sinn déi Saachen, déi mir net gutt fannen, immens bëlleg, ze bëlleg. Mir bezuelen emol net dofir, wat et d'Gesellschaft kascht, just fir e Beispill ze huelen: Wa mir Waasser verbrauchen, dat belaaschten, dat verschmotzen, muss dat duerno gekläert ginn. An dës Käschte ginn nach guer net esou berécksiichtegt, wéi et sollt sinn an d'Allgemengheet muss duerno nees bezuelen. Dat heescht, et geet virun allem drëm z'iwwerleeën, wou erreeche mir mat eiser Steier Ziler. Nämlech d'Zil, dass déi reell Käschten erëmgespigelt ginn engersäits an anerersäits, dass mer eis als Mënschen an als Wirtschaft anescht behuelen. An dat kënnen direkt an indirekt Steiere sinn.“



Méiglech Mesurë gi queesch duerch de Gaart, eng Rei dovunner huet d'Ëmweltschutzorganisatioun och schonn an enger Etüd 2016 presentéiert.



„Et ass awer natierlech, dass et fir eis op der Hand läit, als Mouvement, dass ee bei de Klimaverännerunge muss eng CO2-Steier aféieren, wéi et se och schonn an europäesche Länner gëtt. Dass et mat dem Verloscht vun der Biodiversitéit a mat der Belaaschtung vum Waasser an der Gesondheetsproblematik, eng Pestizid-Steier néideg ass an dass een aus ganz wierkleche praktesche Grënn vun der Ëmweltproblematik an awer och aus Sensibiliséierungsgrënn eng Steier op Plastik brauch.“



Och d'Hëtze mat Masutt, d'Autossteier, CO2-Steier bei Reese mam Fliger, de käschtendeckende Waasserpräis an d'Schrauwen un der Grondsteier kéinte méiglech Elementer sinn. Ökologescht Verhale misst sech op alle Fall mat enger nohalteger Steierreform lounen, erkläert d'Blanche Weber. Nëmmen esou kéint een nohaltege Lëtzebuerger Gesellschafts- an Wirtschaftsmodell iergendwa Realitéit ginn.