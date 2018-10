AMMD warnt virun Doktermanktem (22.10.2018) D'AMMD rifft eng nei Regierung op, déi richteg Diagnose z'erstellen. Beim medizineschen Nowuess géife sech grouss Enkpäss fir déi nächst Joer ofzeechnen.

"Wann d’Doktere mat 57 Joer schonns an d’Pensioun géife goen, wier an den nächste 5 Joer iwwert d’Halschent vun de Medeziner net méi aktiv. E gutt ofgesécherten Accès zur Medezin gëtt also een vun de groussen Enjeue vun der neier Regierung. D’Koalitioun muss staark Akzenter setzen, soss sinn d’Leit ënnerversuergt an dat féiert et zu enger 2-Klasse-Medizin”, warnt den Alain Schmit, President vun der AMMD am Gespréich mat RTL Télé.

Tëscht der AMMD an der Gesondheetsministesch waren d'Relatiounen déi lescht Joren ugespaant. Héich hiergaangen war et ënnert anerem bei der Reform vum Spidolswiesen. Um Walsonndeg ass d'Lydia Mutsch elo net méi direkt fir d’Chamber gewielt ginn. Si ass bei der LSAP zweeten Ersatz am Süden.

Wéi och ëmmer d'Koalitiounsgespréicher ausginn: Engem neien Haushär an der Villa Louvigny gëtt d'Doktorschaft eng Reflexioun mat op de Wee. “D’Leit stinn net just moies ferm am Stau, mee an noer Zukunft kéinten si wéinst Personalenkpäss och an de Spideeler nach méi laang Waardezäiten hunn, also nach iwwert dat eraus, wat schonns haut an den Urgencen a bei den IRM fir Opreegung suergt”, esou den AMMD-President. Déi aktuell Doleancen wieren dann “just d’Spëtzt vum Eisbierg”.

Weider Spannungen an der Sécurité sociale

Gespréichsbedarf bleift doriwwer eraus och bei der Securité sociale mat der Moderniséierung vun der Nomenklatur. “Am Moment waarde mir op en neien Input", resüméiert den Alain Schmit. Modern Behandlungstechnike missten unerkannt ginn a bei de Leit ukommen. “Et kann net sinn, datt Dokteren alles kompenséieren mussen,” betount den AMMD-Vertrieder.

Fir d’Associatioun wier déi nächst Regierung gutt beroden, wann erëm ee gemeinsame Minister fir d’Sozialversécherung an de Gesondheetsressort zoustänneg ass. 2013 waren dës Responsabilitéiten op zwou Persounen, de Romain Schneider engersäits an d’Lydia Mutsch anerersäits, verdeelt ginn. Ee gemeinsamen Uspriechpartner kéint dogéint “villes vereinfachen, fir Reformen séier no vir ze bréngen”, mengt d’AMMD.





Virun de Walen hat d’AMMD iwwregens d'Parteiprogrammer ënnert d’Lupp geholl. D’Propositioune vun der CSV an der DP haten Zoustëmmung fonnt, déi vun LSAP an Déi Gréng hu manner iwwerzeegt. Gefaart gouf a gëtt nach ëmmer, datt sech de Staat ze vill an d'Therapiefräiheet vun den Dokteren amëscht an de Gesondheetssystem ze vill vun den Institutioune vun uewen erof diktéiert gëtt.



Eng offiziell Invitatioun fir direkt mat Blo-Rout-Gréng ze diskutéieren, huet d'Dokteschassociatioun momentan net kritt.