Am September 2016 haten zwee Mannerjäreger an e jonke Mann op der Collectrice du Sud tëscht Käl a Schëffleng Steng vun enger Bréck gehäit.

© RTL Archivbild

Um Méindeg krut deen Eelste vun deenen 3, deen haut 20 Joer huet, dofir de Prozess gemaach.

Déi 3 haten am Ganzen 19 Steng a béid Richtunge geworf; et ware keng Leit zu Schued komm, ma et war es un 3 Autoen entstanen. Den Ugeklote sot, et wär kannereg an e grousse Feeler gewiescht, well et Leit hätt kënnen ëmbréngen.

Si 3 wären no der Fouer mam Zuch op Näerzeng gefuer an do op déi domm Iddi komm; hie kéint et elo net gleewen, sot de Beschëllegte. Et wär net seng Absicht gewiescht, fir en Auto ze treffen, huet de jonke Mann gemengt: „Dir hutt awer op d'Autoe geziilt!“, war d'Äntwert, dorop, vun der Presidentin vum Geriicht. Hien hätt op d'Strooss geziilt, sou den Ugekloten, dee seng Roll zum Deel minimiséiere wollt. Kuerz virdrun hat e Psychiater genee dat ervirgehuewen, dass de Mann seng Schold ëmmer relativéiere wéilt; dobäi hat hien dem Expär gesot, dass hien hätt wëlle kucken, wat fir en Effet dat op hien hätt.

Um Ufank vun der Sëtzung hat e Beamte vun der Police judiciaire ausgesot, dass deen Owend géint véierel vir 10 éischt Noutriff erakoumen. Et wären all méiglech Patrullen op d'Plaz geschéckt ginn, wouvun eng op déi 3 Jonk gestouss wär; déi hätten de Poliziste gesot, si hätten zwee Leit gesi fortlafen, wouropshin d'Police dono kucke goung, ma näischt fonnt huet! Op der Näerzenger Gare wär een deenen 3 nees begéint, hätt se matgeholl op de Büro, wou si d'Dot séier zouginn hätten. D'Steng - oder besser Schlaken - hate si op der Bréck fonnt. D'Leit, déi Schued un hirem Auto haten, hunn erkläert, si hätte Kaméidi oder eppes knuppen héieren, respektiv d'Schlake gesi geflu kommen. Een Affer huet moralesche Schuedenersatz an Héicht vun 1.000 € an de Me David Gross, als Affekot vun enger Assurance, net grad 1.300 € materielle gefrot.

An den Ae vum Me Knaff, Affekot vum Ugekloten, sollt säi Client keng fest Prisongsstrof kréien, mä eng mat Oploen, wouzou ë.a. eng psychiatresch Behandlung gehéiere géif. D'Vertriederin vum Parquet huet hirersäits betount, et wär dem Zoufall zouzeschreiwe gewiescht, dass et keng Blesséierter oder Doudeger gouf. Fir de Mann sollte 7 Joer Prisong, zwee dovun ouni Sursis, de Rescht mat Sursis probatoire gesprach ginn; eng Oplo wär eben e psychiatreschen Traitement.



D'Uerteel gëtt den 12. November gesprach.