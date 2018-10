Wéi de Motocyclist d'Policepatrull gesinn huet, ass e mat sengem Scooter Richtung franséisch Grenz fortgefuer.D'Poliziste sinn ëm nogefuer an hunn en puer mol opgefuerdert stoen ze bleiwen. Kuerz virun der Grenz konnte se de Scooterfuerer stoppen fir en ze kontrolléieren... hate se gemengt. Well och do huet en nees probéiert sech dervun ze maachen an ass dobäi awer an de Policeauto gerannt a gefall.De jonke Chauffer huet zouginn, dass de Scooter weder ugemellt, nach verséchert ass. E koum fir eng Kontroll an d'Spidol, wat awer net verhënnert huet, dass e protokolléiert gouf.