Stock Options...quo vadis? / De Reportage vum Maxime Gillen



D'DP wëll un dësem Steiervirdeel, fir an der Haaptsaach Leit mat décke Paien, festhalen. Déi gréng an d'LSAP hunn awer schonn an hire Walprogrammer geschriwwen, dass si Stock Options op kuerz oder laang wëllen ofschafen.

A senger Äntwert op parlamentaresch Froen, huet de Finanzminister Pierre Gramegna d’Steierrecetten, déi dem Staat duerch de System vun de Stock Options entginn, op 135 Milliounen Euro fir d’Joer 2017 chiffréiert. Ronn 3.000 Leit profitéiere vun dësem System. Mat der Erhéijung vum Steiersaz 2018 wieren et dann awer just nach tëscht 60 an 80 Milliounen Euro am Joer. Um System festhale wëll de Minister awer trotzdeem.



Reportage vum Annick Goerens: Wéi kéint eng ökologesch Steierreform ausgesinn?



Den Ament gëtt d’Besteierung vu Stock Options iwwert en einfache Circulaire festgeluecht. Ma ënnert anerem d’CSV fuerdert e Gesetz, fir de System ze reglementéieren.

Entreprisen notzen se fir héichqualifizéiert Leit op Lëtzebuerg ze lackelen an hinnen hei méiglechst interessant Konditiounen ze bidden. Ma grad déi héich Salairë ginn am Grand-Duché och héich besteiert. Dofir kréien dës gesichten Employéen en Deel vun hirer Pai a Form vun Aktiëpäck, déi mat 21 Prozent wesentlech manner héich besteiert ginn, wéi de Spëtzesteiersaz vun 42 Prozent. An dobäi gouf de Steiersaz fir Stock Options ënnert der aktueller Regierung scho vun 13 op 21 Prozent eropgesat.Et gëtt zwou Zorte vun dësen Aktiëpäck. An deenen enge si just Aktië vun der Entreprise, fir déi den Employé schafft oder vun Entreprisen aus dem selwechte Secteur. An deenen anere kënnen all Zort vun Aktien dra sinn, egal ob se eppes mat der eegener Entreprise ze dinn hunn oder net. A genee dës zweet Zort wëllen, dem Walprogramm no, déi meeschte Parteien ofschafen. Et dierft net sinn, dass déi betraffe Leit dauerhaft vu Steiererliichterunge profitéieren, sot de Felix Braz leschte Samschden an der Emissioun Background. Et sollt een awer esou Steiermodeller, déi attraktiv sinn, fir Leit an Entreprisen op Lëtzebuerg ze kréien, net ënnerschätzen. D'Problematik, gesäit de Felix Braz just doran, wann de System sech perenniséiert an déi Leit dauerhaft manner Steiere bezuelen.Do ginn et an de Walprogrammer eng Rei kritesch Aschätzungen, och vu Säite vun der Oppositioun. Oneens wier ee sech hei am Land also net, et misst just gekuckt ginn, wéi een dat an den nächste Joren am Detail kéint ausdäitschen, sou nach de Felix Braz.Just am Walprogramm vun der DP steet näischt zu deem Thema. Allerdéngs hat de Xavier Bettel am Interview mam Onlinemagasinn "Reporter" de System vun de Stock Options verdeedegt. Et bräicht een Argumenter, fir d’Manager vun Entreprisen op Lëtzebuerg ze kréien an et kéint een och net vun haut op muer Saachen ofschafen, déi viregt Regierungen agefouert hunn. Ëmmerhi wier d’Previsibilitéit och e wichtege Facteur fir Attraktivitéit vun engem Land.