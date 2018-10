Am Secteur vum Gardiennage géif d'Patronat all d'Fuerderunge vun de Gewerkschafte refuséieren an absolutt guer näischt proposéieren.

Dat huet den OGBL en Dënschdeg kuerz viru Mëtteg matgedeelt.



Am Secteur géifen d'Paie stagnéieren an ëmmer méi no beim Mindestloun leien. Dernieft wieren d'Aarbechtszäiten esou, datt ee Beruff a Privatliewen net méi ënnert een Hutt géif kréien. Ganz am Géigendeel, et géif ëmmer méi Flexibilitéit gefrot ginn, ouni Géigeleeschtung.