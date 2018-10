50 Affekote bidden an deem Kontext en Donneschdeg gratis Consultatiounen un. De Bâtonnier selwer emfänkt d’Leit och an der Maison de l’avocat. De François Kremer ass och Invité vun RTL Radio Lëtzebuerg um Mëttwoch de Moien.

Wien interesséiert ass, ka sech e gratis Rendez-Vous ufroen vun 30 Minutten.D’Lëscht vun den Affekoten, déi matmaachen, fënnt een hei drënner oder op www.barreau.lu.



Déi 5. Editioun vun deem Dag geet iwwerdeems op d'Initiative vum europäesche Conseil vum Barreau.



Hei ass déi ganz Info fir den europäeschen Dag vun den Affekoten







Hei d'Etuden, déi matmaachen an hir Telefonsnummeren:



ETUDE ADAM & BLESER

47 24 24



- droit du travail

- sécurité sociale



ETUDE AKTAS & SABBATINI

26 53 57 1



- droit civil, commercial, travail, immobilier, recouvrement



ETUDE ALEXANDRE & SKOROCHOD

26 54 01 70

- droit de la famille, travail



ETUDE ARENDT & MEDERNACH

40 78 78 276



- droit civil (hors droit de la famille)

- commercial, bail à loyer

- travail



ETUDE THIERRY BECKER

27 47 77



- droit des affaires, famille, biens, successions, consommation, travail



ETUDE BEFANA BAGNES CHEVRIER

28 79 85 55



- droit civil, commercial, contrats, travail, responsabilité civile, recouvrement de créances, faillites, litiges entre actionnaires, marchés publics, droit de l’urbanisme, construction



ETUDE KARINE BICARD

26 84 55 73



- droit du travail, routier, pénal, famille, bail à loyer, administratif



ETUDE BOHR & STELLA

26 37 88 84



- droit du travail et de la sécurité sociale

- famille, bail, droit administratif, commercial



ETUDE BONN & SCHMITT

27 855



- droit bancaire et financier

- contentieux, droit du travail, la protection des données et propriété intellectuelle.



ETUDE BRASSEUR & KASEL

26 30 27 28



- droit civil, administratif

construction, immobilier



ETUDE BRUCHER THIELTGEN & PARTNERS

26 02 71



- droit des contrats, sociétés - commercial, bancaire et financier

- urbanisme, travail, bail (habitation ou commercial), recouvrement de créances

- droit des étrangers, pensions alimentaires, tutelles mineurs

- pénal, protection des données à caractère personnel, propriété intellectuelle,

- médias, presse



ETUDE CLIFFORD CHANCE

48 50 50 1



- droit du travail et protection des données

- bail, contrats et litiges civils et commerciaux (mais pas de droit de la famille)



ETUDE COLLIN MARECHAL

28 26 45 21



- droit du travail



ETUDE DCL AVOCATS

26 00 11 1



- droit des sociétés, commercial, travail, bail à loyer, recouvrement de créances, faillite et liquidation, autorisations d’établissement

- droit des sûretés, droit immobilier, construction



ETUDE DECKER & BRAUN AVOCATS

45 07 801



- droit du travail, administratif, bail à loyer



ETUDE SABINE DELHAYE

22 36 63



- divorce, travail, bail à loyer, civil



ETUDE DENTONS LUXEMBOURG

46 83 83 211



- droit des biens, fiscal, affaires, faillite, travail, immobilier



ETUDE DUPONG KRIEPS DU BOIS DIAS VIDEIRA

40 37 48



- droit de la famille, des enfants, civil



ETUDE ELVINGER HOSS PRUSSEN

44 66 44 21 13

44 64 44 25 22



- autorisation d’établissement (accès aux professions d’artisans, de commerçants, d’industriels et à certaines professions libérales)

- mobilité des travailleurs

- droit du travail, commercial



ETUDE FG AVOCAT

26 20 21 28



- bail commercial, professionnel, d'habitation

- droit du travail, contrats

- recouvrement de créances et saisies

- droit administratif, famille,

consommation



ETUDE GB AVOCATS

22 42 021



- droit des sociétés



ETUDE HANSEN MULLER MARCHAND

22 67 69 1



- droit civil, commercial, administratif, pénal

- droit de la concurrence



ETUDE IE.LEX SARL

26 97 88 63



- droit fiscal, affaires, droit biens, travail, immobilier

- protection des données à caractère personnel



ETUDE JEANTET LUXEMBOURG

28 48 25 00



- droit des sociétés, commercial, contrats



ETUDE REJANE JOLIVALT- DA CUNHA

27 12 58 06



- droit de la famille, civil, travail

- bail à loyer



ETUDE JURIDEX

28 77 88 08



- droit du travail, civil (contrat, bail, famille, responsabilité), pénal

- droit commercial, autorisation d'établissement, faillite, recouvrement de créance

- fonction européenne



ETUDE KAUFHOLD & REVEILLAUD

444 222 1



- droit du travail, pénal, civil,

commercial



ETUDE KRIEGER ASSOCIATES

26 44 26 44



- droit immobilier : ventes immobilières, bail, copropriété

- préemption, urbanisme (autorisations de bâtir, PAP, PAG)

- environnement, marchés publics



ETUDE LANG AVOCATS

27 47 28 1



- libre circulation

- immigration

- droit de la famille



ETUDE LAW CAIRN

GIRAULT & GODART

20 60 04 60



- droit du travail, civil (hors droit de la famille)

- droit commercial, bail à loyer, bail commercial,

recouvrement de créances



ETUDE LENTZ-LEHNEN

20 600 670



- droit pénal

- divorce et famille

- successions et donations

- enfants et jeunesse

- responsabilité

- contrats, immobilier et construction, bail à loyer, recouvrement de créances et saisies

- sécurité sociale, travail

- droit de l’homme, pourvois en cassation



ETUDE LEXTRUST

27 21 41 1



- droit civil, commercial, pénal, administratif, travail



ETUDE LG AVOCATS

44 37 37 1



- droit des contrats,

- commercial et sociétés

- travail, e-commerce, données personnelles, propriété intellectuelle, nouvelles technologies



ETUDE MAX MAILLIET

28 55 36 1



- droit du travail, Bail à loyer

- immobilier, pénal, faillite



ETUDE BERTRAND MARIAUX AVOCATS

27 40 39 40



- droit commercial et de l'entrepreneuriat social en particulier, ainsi que toutes autres matières autres que le droit de la famille et le droit pénal



ETUDE MARTIN AVOCATS SARL

26 38 35 71



- droit médical, construction, travail



ETUDE MBONYUMUTWA AVOCATS

26 20 30 06



- droit du travail, pénal,

Famille, civil, administratif



ETUDE MEYNIOGLU LAW

28 48 00 45



- droit fiscal, travail, bail à loyer, pénal



ETUDE MOLITOR

297 298 1



- droit commercial, immobilier, travail

- sociétés, protection des données, contentieux



ETUDE MOYSE BLESER SARL

20 600 630



- droit pénal, sociétés, administratif, travail, civil (sauf droit de la famille)

- droit de la concurrence, successions, contrats,

- fonds d’investissements

- droit de l’Union européenne



ETUDE M&S LAW

28 80 18



- droit du travail, recouvrement de créances



ETUDE NATHAN & CONDROTTE

46 02 46 1



- droit civil, famille, commercial, bail, travail



ETUDE NAUTADUTILH 26 12 29 17



- droit du travail, contentieux, commercial, civil - protection des données, IP - droit des sociétés, bancaire, suretés



ETUDE PEIXOTO 26 84 77 1



- droit de la responsabilité, construction, droit de l'informatique



ETUDE MARC PETIT

26 44 33



- droit civil (divorce, famille, bail à loyer, obligations, contrats)

- travail, pénal



CABINET D’AVOCATS PEUVREL

26 20 22 62



- droit du travail, civil (divorces, successions, construction, bail à loyer), commercial



CABINET D’AVOCATS PSW

PENNING SCHILTZ & WURTH

47 38 86



- droit civil, droit commercial, droit de la construction et de l’immobilier

- droit pénal de la circulation et permis de conduire,

- droit du travail,

- droit de la faillite

- droit de la famille



ETUDE POULIQUEN & CARAT ASSOCIES

277 50 50



- contentieux, commercial, civil, sociétés

- droit anti-blanchiment



ETUDE RICHARD & METZ ET ASSOCIES

26 18 74 93



- droit commercial, civil

- obligations, cautions, entreprises en difficulté, surendettement



ETUDE RUKAVINA AVOCATS

26 282

- droit de la construction, travail, bail à loyer, faillite/liquidation



ETUDE SCHAEFFER, HENGEL, GEIBEN & ASSOCIES

47 37 21



- droit immobilier, construction, copropriété, bail à loyer

- du travail, pénal, civil, des sociétés, fiscal, commercial, administratif, social, bancaire et financier, communautaire, nouvelles technologies, propriété intellectuelle

- droit allemand portugais, italien



ETUDE CHRISTIAN STEINMETZ

26 97 65 58



- droit commercial général, sociétés, faillites, liquidation (volontaire ou judiciaire), litiges entre actionnaires/ associés

- droit des contrats



ETUDE TABERY & WAUTHIER – RICHARD STURM

251 51 51



- divorce, responsabilité médicale, construction, travail, responsabilité civile, jeunesse

- droit pénal, copropriété, succession, bail à loyer, recouvrement



ETUDE NADEGE THOMAS

26 50 39 67



- droit des contrats, sociétés, commercial,

travail, bail (habitation ou commercial), pénal

- recouvrement de créance



ETUDE TURK & PRUM

45 07 32 1



- travail

- construction

- civil / responsabilité civile

- pénal et disciplinaire (avocats et médecins)



ETUDE FILIPE VALENTE

26 53 28 32



- droit pénal, civil (famille, construction, bail à loyer, consommation, construction, recouvrements)



ETUDE VELLA

26 17 54 20



- droit civil, droit des affaires, bail, travail



ETUDE WAGENER & ASSOCIES

45 31 13

- droit civil, commercial, travail, recouvrement de créances



ETUDE WIES & HERTZOG

26 48 29 25



- droit de la famille, pénal, travail, civil, commercial, administratif



ETUDE WILDGEN S.A.

40 49 60 314



- droit commercial, sociétés, financier, civil, responsabilité, travail, contrats, recouvrement de créances



ETUDE WILSON ASSOCIATES

25 27 40

- faillites, liquidations judiciaires/privées, fiscalité société, droit des sociétés, restructuration, propriété intellectuelle, recouvrement

- droit du sport, arbitrage

-droit anglais. Langue française, anglaise, russe, italienne



ETUDE YNY LAW OFFICE

28 99 67 50



- droit de l'environnement

- urbanisme, immobilier, autorisation de bâtir

- responsabilité médicale

- assurances

- bail (habitation ou commercial)

- faillites et liquidations

- droit des étrangers, famille, travail, sécurité sociale