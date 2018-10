X

En Dënschdeg de Mëtteg géint 12.30 Auer koum et bei Konz hei vir an Däitschland zu engem spektakulären Accident. De Chauffer vun engem Auto mat Lëtzebuerger Placke war mat héijer Vitess op de bekannte Rond-point vum Contournement Könen (B51) laanscht der Musel duergefuer an hat dunn d'Kontroll verluer.De Won, deen aus Richtung Tawern koum, ass iwwer eng Verkéiersinsel mat engem Schëld gefuer, dunn an de Rond-point erageschleidert an iwwer dee geflunn, huet sech iwwerschloen, ass iwwer d'Leitplanke gerullt a finalement am Rampli nieft der Musel leie bliwwen.De Chauffer, deen RTL-Informatiounen no no sengem Crash aggressiv war, huet musse vun der Police berouegt ginn. Hie soll Mëtt 20 gewiescht sinn a koum mat Blessuren an d'Spidol.Méi spéit huet d'Police erausfonnt, datt de Chauffer scho virum Accident zwou méi kleng Kollisiounen op der Konzer Bréck hat. Dobäi waren d'Spigele beschiedegt ginn, blesséiert war do awer kee ginn.De Chauffer soll virum Crash ganz schëtzeg ënnerwee gewiescht sinn. Et gëtt och ënnersicht, ob de Mann schonn an eng Kollisioun zu Ayl verwéckelt war.Den Auto huet musse mat engem Kran hannescht op d'Strooss gehuewe ginn, et ass awer en Totalschued.De Rond-point hat fir d'Aarbechte musse komplett fir den Trafic gespaart ginn.