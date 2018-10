D'Gewerkschaften an d'Patronat hu béid Waasser an hire Wäi misste schëdden, fir sech bei dëse Verhandlungen an der Mëtt ze treffen.

© AFP (Archiv)

Den neie Kollektivvertrag am Bausecteur ass esou gutt ewéi an dréchenen Dicher. D'Gewerkschaften hunn hiren Accord scho ginn, op Patronatssäit muss d'Konventioun elo nëmmen nach duerch déi zoustänneg Gremien.

Ënner anerem 2,4% méi um Tariffloun kréien d'Salariéen am Bausecteur nom nei negociéierte Kollektivvertrag, grad esou wéi 27 Deeg Congé an enger Prime de Fin d'Année fir administrativ Salariéen. All Salarié am Bau kritt Zougang zu Formatiounen an eng eemoleg Primm vun 300 Euro. Besonnescht wichteg fir d'Gewerkschafte war, dass all weider Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäite vum Dësch war.

D'Gewerkschaften an d'Patronat hätt misse Waasser an de Wäi schëdden, sot de President vun der Federatioun vun de Bauentreprisë Roland Kuhn. Déi zwou Säiten hätten Zougeständnesser gemaach, fir sech herno an der Mëtt ze treffen. Um Enn hu sech déi zwou Säiten zefridde gewisen.