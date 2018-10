En Dossier voller Polemiken, Wourechten an e puer Märercher. En Dënschdeg den Owend um 19 Auer am Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg an am Stream op RTL.lu.

Anti-Smartmeter-Aktiviste reprochéieren dëser Technologie, eng Intrusioun an d'Privatliewe vun de Leit ze sinn an eng zousätzlech Stralequell, déi eis Ëmgéigend ëmmer méi mat Elektrosmog verknascht.Wat stécht alles vu Wourechten hannert dem Smartmeter a wat si Märercher? Dat probéiere mer an dësem Reportage opzeklären.

Europäesch Direktiv

De Smartmeter sollt, enger europäescher Direktiv aus dem Joer 2009 no, an 80% vun den europäesche Stéit installéiert sinn, dat bis spéitstens 2020. All eenzelt Land ka selwer doriwwer decidéieren, wéi et sech uleet, fir dës Direktiv ëmzesetzen.Europa huet sech als Zil gesat, bis dohinner 20% méi Energie anzespueren, 20% méi op erneierbar Energien ze setzen an 20% méi Effikassitéit ze hunn.Mat dëser Direktiv soll Europa och eng besser Gestioun kréien tëschent der Produktioun an dem Verbrauch vum Elektresch. Et geet enger Säit dorëm, fir eng méi präzis Lecture vum Verbrauch ze hunn, anersäits fir domat de Verbraucher och ze responsabiliséieren, fir seng Consommatioun besser ze geréieren.Lëtzebuerg huet am Joer 2012 e Gesetz gestëmmt, fir dëst ze realiséieren. Responsabel fir d'Ëmsetzung ass "Luxmetering", de Groupement d'intérêt économique (GIE) vun de 7 Lëtzebuerger Gestionnairë vum Elektrizitéits- a Gas-Marché.Bis dato sinn nach keng onofhängeg Etüde vun der Santé iwwer méigleche Gefore wéinst elektromagnéitesche Stralen a Felder publizéiert ginn. Mëttlerweil goufen awer schonn iwwer 150.000 Smartmeter hei am Land installéiert.